Messi no necesita el premio 'The Best' para ser el mejor de todos

Leo Messi volvió a dar una auténtica exhibición ante el PSV anotando un 'hat-trick' de genio en la victoria por 4-0 perteneciente al primer partido de la Champions League. Un recital en el que volvió a demostrar una vez más que no necesita ningún premio para ser el mejor jugador del mundo. El primero lo anotó con un sublime tiro de falta a la mismísima escuadra, mientras que el segundo y el tercero de su cuenta fueron un ejemplo de cómo definir ante el portero rival.

El argentino lo volvió a hacer. Cada vez que es cuestionado vuelve a salir a la palestra para acallar las críticas desde dentro del campo. Nunca tiene una mala palabra o un mal gesto hacia sus 'haters'. Simplemente se limita a hacer lo que más le gusta y dar espectáculo al mundo del fútbol con sus goles y sus acciones dentro del terreno de juego.





Hay que recordar que Messi se ha quedado fuera del podio de los premios 'The Best', en los que Modric, Cristiano Ronaldo y Salah lucharán por hacerse con el galardón. Ninguno de los tres marcó más goles ni ganó más títulos que Leo en la campaña pasada, pero este se vio perjudicado por aquella debacle en los cuartos de final ante la Roma para no estar presente entre los finalistas. No obstante, Messi no necesita estos reconocimientos para certificar que es el mejor. No lo digo yo, lo dicen sus números y todos los récords que está batiendo.

El último con este trío de goles que nos dejó. Y es que Messi ya es el jugador con más 'hat-tricks' en toda la historia de la Champions (suma 8), superando a Cristiano Ronaldo. En el total de su carrera lleva la friolera de 48 'hat-tricks', 41 con el Barça y 7 con la selección argentina. Además, también se convirtió en el tercer jugador que ha marcado en más ediciones de la Liga de Campeones (14) tras Raúl González (15) y Ryan Giggs (16). A buen seguro que también acabará pulverizando esta marca.

RÉCORD HISTÓRICO - Messi (8) supera a Cristiano Ronaldo (7) y ya es el jugador con más hat-tricks en TODA la historia de la UEFA Champions League.



8 LIONEL MESSI

7 Cristiano Ronaldo

3 Filippo Inzaghi, Mario Gomez y Luiz Adriano — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 18, 2018

Esta temporada lleva 7 goles y 3 asistencias en 6 partidos. Ya ha conquistado un título, la Supercopa de España, y dos de sus tantos han sido de falta, otra de sus especialidades. Y es que ha marcado 25 dianas desde el tiro libre en los últimos 5 años, o lo que es lo mismo, al menos 10 más que cualquier jugador de las grandes ligas europeas.

Así podríamos seguir una semana entera recordando todos los récords y todas las hazañas que ha conseguido Messi con el Barça. Eso no va a cambiar nada y a Messi no le darán el 'The Best'. Pese a todo él sigue y seguirá siendo 'The Best'.