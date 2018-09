​¡DEJADOS! | La sorprendente confesión de Alanís sobre los futbolistas mexicanos

El defensa Oswaldo Alanís está viviendo su primera aventura en el Viejo Continente, luego de fichar con el Real Oviedo de la Segunda División de España tras no entrar en planes del Getafe, y ahora desde otro continente rompió el silencio sobre todas las situaciones que ha sufrido, desde su separación con Chivas, el rechazo de los Azulones y haberse perdido el Mundial de Rusia 2018.





Aunado a ello, El Matt Hummels Mexicano informó que en Europa ha obtenido otra perspectiva y se ha dado cuenta que en ocasiones el futbolista mexicano es sumiso respecto a las políticas de los directivos aztecas, lo cual compartió en una entrevista con el Diario Récord.

“Hay jugadores que sí se prestan un poco más, otros que se pueden poner más firmes en una postura; también depende tu caso. Seamos realistas: el jugador es un trabajador más y si no te quieren contratar, no te van a contratar y no tienen problema. También por eso somos sumisos y aceptamos condiciones, o aceptan condiciones, yo creo que no estoy en ese tenor, porque hay que darse un valor, pero aceptan condiciones no idóneas”, declaró el zaguero.





“Lo comentaba Néstor Araujo (del Celta de Vigo) en su momento: Acá el futbolista está muy protegido como cualquier trabajador, porque te dan los derechos de lo que realmente tú debes decidir. En México hay cosas que todavía están un poco frenadas y un poco nos tienen al jugador no tan libre, en algunos aspectos. Sí es un poco diferente, ahora que lo ves cómo se maneja en Europa, donde claro que también hay cosas malas y me tocó vivir cosas difíciles (en el Getafe), pero no al grado. No valoramos. Aquí (en Europa) nos quejamos, cuando allá (en México) vivimos otras cosas más difíciles y más complicadas. En ese sentido sí hay cosas por mejorar”, añadió.

Sobre su contratación fallida con el Geta, el ex de Santos Laguna comentó: “Me contratan en el momento en el que el entrenador no estaba muy seguro, porque me contrata el presidente del equipo, que es el dueño y el director deportivo; el equipo empieza a levantar en la segunda vuelta, les va muy bien, tanto que casi se meten a UEFA, y ahí toma fuerza el entrenador. Al no haber hecho él la contratación, dice que no soy de su forma de jugar, sin haberme visto. Desde antes de llegar a Getafe ya me habían dicho eso, que buscáramos opciones. Estábamos en ese trabajo, pero al final complican situaciones”, reveló el seleccionado nacional.





Asimismo, el michoacano también habló sobre la posibilidad de asistir al Mundial de Qatar 2022 luego de haber sido recortado por Juan Carlos Osorio en el último certamen.

“Los procesos cambian demasiado, el presente es lo que más va a dar. En el proceso anterior para ir al Mundial fueron 50 jugadores; habían unos que en menos de tres años ya estaban casi en el retiro o en Primera A. El fútbol es de presente. Hubo cosas buenas en los amistosos, hubieron jugadores que a lo mejor no van a estar y otros que ni siquiera pintan en el panorama, pueden estar”, finalizó.





