Lopetegui: "La situación en la portería se vive con naturalidad"

Julen Lopetegui declaró en la rueda de prensa previa al partido de Liga entre el Real Madrid y el Espanyol que se disputará el sábado a las 20:45.

Cinco partidos en quince días: "El calendario es así, para un equipo que juega competición europea es algo normal. Tenemos que afrontarlo con naturalidad, sabiendo que tenemos fondo de armario y la plantilla será utilizada"

Expulsión de Cristiano: "No la he visto muy bien, pero todos han dicho que no es expulsión. A veces ocurren errores. El VAR siempre ayuda a que haya menos errores porque las imágenes se ven con más tranquilidad, es más sencillo equivocarse menos. No me compete a mí hablar de eso"

Rotaciones: "La única manera de afrontar el calendario es partido a partido. Buscaremos siempre las mejores decisiones para tratar de ganar, teniendo en cuenta el desgaste de los jugadores. Cuando tienes 7 partidos en poco tiempo, tiene más lógica utilizar el fondo de armario. Mañana veremos qué once vamos a sacar"





Carvajal: "Ha tenido un problemilla, para mañana no va a estar. Intentaremos recuperarle ante el Sevilla"

Valoración de sus 100 primeros días como entrenador del Madrid: "Se me han hecho muy cortos, todo va tan rápido. No sabía que cumplía hoy cien días, trataremos de que sean muchos más. Las notas se ponen a final de temporada, no las voy a poner ahora. Al equipo le pongo un 10 en todos los aspectos, sobre todo en la actitud. El resto es para final de curso"

El Espanyol: "Va a ser un partido muy exigente. Es un equipo muy mejorado, muy completo y que además ha tenido toda la semana para preparar el partido. Tendremos que hacer un gran esfuerzo. Para mí será el más exigente de los que hemos tenido en el Bernabéu hasta ahora"

¿Le pareció tan bueno el partido frente a la Roma?: "No vivimos de la crítica, vivimos de nuestros análisis. El equipo hizo un buen partido, pero hay cosas a corregir. Este partido ya pasó, es historia y el partido realmente importante es el del Espanyol"

Odriozola: "La alineación la daremos mañana. Está trabajando bien, como el resto"

¿Hubieran expulsado a Cristiano con el Madrid?: "No tengo una opinión. Es un debate más para vosotros que para mí"

¿Cambia la forma de jugar en función de los jugadores?: "El fútbol no es un once titular, pero en cada partido juegan 14 y en una plantilla que quiere ganar todo, todos son importantes. No hay dos jugadores iguales"





Situación de Keylor y Courtois: "Están entrenando y compitiendo bien. Hay naturalidad en todas las situaciones, más de lo que parece. Estoy encantado con lo que nos dan los tres"

¿A quién le daría el 'The Best'?: No creo mucho en los premios individuales, el fútbol es algo colectivo. Me encantaría que fuera para nuestro jugador, Modric, que ha hecho un año fantástico. Pero lo que más me importa es el partido que hagamos mañana colectivamente"





Vinicius: "Las alineaciones las haremos mañana. Me puedes preguntar por Vinicius y por otros compañeros. Siempre tomaremos las decisiones en base a lo que sintamos que es mejor para el equipo"

