Casillas se pronuncia sobre un posible regreso al Real Madrid

El guardameta del Porto fue galardonado con el Dragón de oro 2018 por su gran temporada con el conjunto portugués y durante la gala le preguntaron por su antiguo club.





Este fin de semana tuvo lugar la gala Dragones de Oro, donde se premia a los atletas del año y el guardameta del Porto, Iker Casillas, se llevó el premio tras su gran temporada bajo los palos en la que ganó la Liga y la Supercopa portuguesa: "Estoy muy feliz y orgulloso. Todo lo que buscas es conseguir victorias para los aficionados y tras una etapa sin apenas títulos era vital conquistar el campeonato. Y logramos que la gente disfrutase", manifestó el guardameta.





Aunque se encuentre feliz en Portugal, las preguntas sobre el Real Madrid no faltaron y el portero no descartó la posibilidad de regresar algún día al que fue se club: "Todo en su día se verá. Si tiene que llegar, llegará, si se dan las circunstancias para que suceda o no. Pero, ahora, a mi edad, me gusta disfrutar de un país, una ciudad y una liga diferentes", dijo Casillas.

Gualter Fatia/GettyImages

"Ahora mismo mi vinculación es con el Oporto y estoy muy agradecido por los momentos que me han hecho vivir. Por la acogida que me dieron, me siento portista, aunque no lo sea de nacimiento sí lo soy de adopción. Estoy contento ahora y en el futuro no sé lo que va a pasar. A día de hoy estoy aquí, pero no oculto mi pasado madridista que es el que me ha hecho disfrutar y vivir grandes momentos", añadió el guardameta.





Casillas afronta ya su cuarta temporada con el Porto, club con el que renovó por una temporada más, después de salir del Real Madrid en el verano de 2015 tras 16 temporadas en el primer equipo blanco.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!