Maradona: "A Messi le diría que se retirase de la selección"

Maradona una vez más ha salido ante los micrófonos para hablar de la actualidad de la selección argentina y de paso se atrevió a dar consejos y mostrar su punto de vista con la relación Messi-Argentina.

El que fuera uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los mejores de la historia, solo tuvo palabras de apoyo hacia la figura del crack de Rosario. A Maradona se le preguntó por lo que le diría a Messi respecto al tema con la selección. La pregunta se convirtió casi en un diálogo cuando se le preguntó por la situación del jugador del Barcelona: "¿Qué le dirías a Messi? - Que no venga más. -¿Que se retire de la Selección? - Sí. -¿Por qué? - Y porque pierde el Sub 15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: “No vayas más, loco”. A ver si se la bancan. A ver si son tauras.





JAVIER SORIANO/GettyImages





Una vez más Maradona habló sin pelos en la lengua sobre lo que sucede en la selección argentina, saliendo en defensa de Messi y haciendo ver que en Argentina no se le valora como debería de ser.





Maradona usando un vocabulario que ya todos conocemos continuó hablando y no pudo ser más claro en su respuesta: "Me hubiera gustado que después del Mundial Messi nos mandara a todos a cagar. Porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo. Está bien, teníamos todas las esperanzas en él, pero cuando vas al hipódromo vos tenés la esperanza de que gane tu caballo y sale octavo... Hoy la Selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente. Perdimos eso. La pasión. No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. No, hermano. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro".





Elsa/GettyImages





El "10" también tuvo palabras para el que es ahora entrenador de la selección argentina, Scaloni: "Un boludo, me parece un boludo. Porque si yo me voy y se la doy a Messi, Messi se la tendría que dar al muchacho que juega de 10. Son barbaridades. Yo me hago malasangre". Tras estas palabras Maradona dijo que no tenía nada en contra de Scaloni, pero que no estaba preparado para entrenar a la selección albiceleste.