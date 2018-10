6 equipos que se van a pasear esta temporada en la Champions League

La Champions League es el torfeo de clubes más prestigioso y deseado en el mundo. Por ello, es también es la competición más complicada de dominar. Siempre van a haber sorpresas en la fase de eliminatorias sobre todo cuando hablamos de los mejores equipos del fútbol europeo y mundial.

Pero incluso auqnue aun en los albores de la temporada, ya se puede ver que hay equipos para los cuales la fase de grupo no es más que una mera formalidad.

A punto de empezar la segunda jornada, estos son los 6 equipos que sin ninguna duda van a darse un paseo en la competición esta temporada.

Barcelona

Image by Jacobo Frishmann

Cuando tienes a Leo Messi, el fútbol parace mucho más fácil. El argentino anotó ante el PSV en la anterior jornada su octavo hat trick en la competición en la aplastante victoria (4-0), demostrando su esfuerzo en volver a ser elegido el mejor del mundo.

Con esos goles, el promedio de Messi en la fase de grupo ascienda a 63 goles en 64 partido. Tras no ser nomimado a los premios The Best, está claro que no hay nada más peligroso en el fútbol qu un Messi dolido que busque reivindicarse.

El Barcelona no ha estado a la altura de la competición en los últimos años pero su presencia y favoritismo no pueden negarse y esta temporada volverán a intentar acabar con la tiranía del Real Madrid. Avisados quedais.

Real Madrid

Image by Jacobo Frishmann





Si piensas que la marcha de uno de los jugadores más importantes de la competición iba a aflojar el ímpetu del Real Madrid en la Champions, puede que estes equivocado.

Gareth Bale parece haber tomado las riendas del equipo esta temporada saliendo de la sombra de Cristiano Ronaldo. La fácil victoria sobre uno de los semifinalistas del año pasado fue simplemente aterradora. Sin mucho esfuerzo, el equipo blanco se deshizo de la Roma por 3-0, gol de Bale incluido.

Con una nueva era recién empezada bajo Lopetegui, la temporada del Real Madrid no va a estar exenta de retos, pero su progeso en las próximas rondas de la competición es de esperar. El Real Madrid es sinónimo de Champions League y así va a seguir siendo por muchos años.

Juventus

Image by Jacobo Frishmann





¿La expulsión de Ronaldo? No hay problema. A pesar de que el portugués llegó a Turín para ayudar al equipo a dar el salto definitivo en la Champions, la Vecchia Signora no pareció notar su ausencia en su debut.

Cuando CR7 vuelva a engrasar su maquinaria en Champions, unido a una Juventus que está rozando la perfección, hay que consedirarlos como uno de los más serios rivales para llevarse el título. Quién sabe incluso si serían los máximos favoritos.

Bayern Múnich

Image by Jacobo Frishmann

Bayern Munich are going about their usual dominant business in the Bundesliga, and always bring with them a potent threat in Europe.

El Bayern de Múnich lleva varios años dominando a su antojo la Bundesliga y siempre atañe peligro cuando llega a Europa.

El renacimiento de Renato Sanches es una grata sorpresa, el regreso de Kinglesy Coman también está cerca y James Rodríguez se siente en Múnich como en casa. La edad media del equipo es uno de sus hándicaps, pero es un equipo que simplemente tiene mucha calidad por metro cuadrado y es imposible imaginar que no estarán en las rondas finales.

Atlético de Madrid

Image by Jacobo Frishmann

Con la decisión de Griezmann y la llegada de Thomas Lemar, el Atlético de Madrid ha tenido un mejor verano de lo que afición podía esperar. Se les ve fuertes, unidos y con un entrenador que lleva la pasión y la disciplina a otro nivel. Ya se han reivindicado en la Champions League demostrando su campacidad para llegar a varias finales bajo la batuta de Simeone- A pesar de la angustia de caer dos veces contra el máximo rival en la final, muchos fantesean con la idea de ver a los rojiblancos levantando la Orejona en casa esta temporada. Liverpool



Eso es. El viaje del Liverpool conquistando todos los puntos de Europa no da signos de decadencia. Obviamente, fueron derrotadas en el último escollo en junio, pero ¿para que mencionarlo?

Ciertamente no se les ve muy afectados y dieron un recital ante uno de los suspuestos favoritos, el PSG. Los reds siguen siendo ellos mismos en la delantera, pero lo que debe preocupar a sus rivales es la nueva y reforzada retaguardia. Parece como si no hubiera nada que Andy Robertson no pueda hacer, y lo mismo se puede decir sobre James Milner en el centro del campo. Van Dyjk le ha dado una estabilidad a la zaga del Liverpool que los aficionados no veían desde la época de Sami Hyppiä, mientras que Trent-Alexander parace ser un crack en ciernes. ¿Podrán ir un paso más allá en la 2018/19?

¡Entra en la competición de #FalkenGo y adivina las estadísticas del Liverpool FC para tener la oportunidad de conseguir muchos premios!

Este artículo ha sido patrocinado por Falken Tyres. Descubre más sobre Falken Tyres aquí.