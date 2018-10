¡SÁQUENSE A VOLAR! | Afición tumbó al América tras publicación en Twitter

Este fin de semana se jugó el Clásico Nacional que terminó en un dramático empate 1-1 entre América y Chivas, sin embargo, las Águilas dejaron ir el triunfo al final pues el colombiano Mateus Uribe tuvo la oportunidad de cobrar un penal que significaban los tres puntos, pero el arquero Raúl Gudiño detuvo su disparo.





¡DON RAÚL GUDIÑO! 🙌



- Chivas clavó el primero vía Pulido

- Ibargüen lo empató a 10 minutos del final

- Uribe falló el penal del gane al 95'

- América NO es superlíder

- Chivas NO entró a zona de liguilla



Nos divertimos en el Azteca 🏟



Videos: https://t.co/pmVxVmVZD0 pic.twitter.com/R7NiHB7DYC — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 1, 2018





Dicho asunto caló hondo en el orgullo de los azulcremas, así que rápidamente la afición se hizo notar en redes sociales para reclamar, sobre todo después que la cuenta de Twitter del club emplumado agradeció la asistencia al Estadio Azteca de sus fieles seguidores.





Los Ames reventaron a su equipo 😠 No tuvieron piedad del Piojo y Matheus! 🤬 Checa: https://t.co/b9OgXvbERG — SoyReferee (@SoyReferee) October 2, 2018





“¡Gracias afición!”, publicó la cuenta del América junto a una postal del Coloso de Santa Úrsula, en la cual se puede apreciar el increíble lleno que se logró.









A la brevedad comenzaron las críticas al conjunto de Coapa: “La afición se sacó un diez, ¿y el equipo?”, “Gracias @matheus_uribe8 por tirar a la mierda el liderato”, “Y aún así hay porristas que dicen que el empate es bueno”, “Me tienen hasta la madre con su mediocridad”, “¡A nuestros jugadores les hace falta un buen baño de pueblo!”, “Qué pinche vergüenza empatar con el Guadalajara”, “Algunos jugadores no saben lo que significa un Clásico, aún no sienten la playera. Hay muchos jóvenes en banca que darían la vida por una oportunidad y hay algunos extranjeros que no quieren esa oportunidad. Atentos directivos”, se pudo leer.





Gracias @matheus_uribe8 por tirar a la mierda el Liderato!!!!!!? 🖕 — IAM.VMZ (@IrvinRome95) October 1, 2018





ME TIENEN HASTA LA MADRE CKN SU MEDIOCRIDAD!!!!!! — 🇲 🇦 🇹 🇦 🇩 🇴 🇷 💛💙🐥 (@Jorge_Matador10) October 1, 2018





cuañ gracis?? gracias cuando todos se maten como Peralta y Guido, gracias cuando saquen a Herrera y pongan a un director tecnico que deje de estar peleando con todos, gracias cuando Baños nosntraigo un refuerzo bueno.... no mil... uno!!!!!! Mediocres!!!!! — titiochoa (@RbdTitiochoa) October 1, 2018





La afición como siempre alentando al equipo pero los jugadores nunca ponen el 100% sólo Oribe como siempre el único partiendo se la madre por los de más — Hector (@Hector1TT) October 1, 2018





Gracias por ponerle huevos, pero ya saquen al piojo y que se vaya Roger con él. — Antonio Ortega (@mrkeane86) October 1, 2018





Que agradecen... Si les lleno el estadio.. Fue la gente del chivas — AZUL POR SIEMPRE (@RUBENSAS) October 1, 2018





Te siguen viendo la cara @eazcarraga estos jugadores. #FueraPiojo @MiguelHerreraDT este cobra sin saber a qué juega — Jacob (@JNCMty) October 1, 2018





Fuera piojo, lamentable esos pinches refuerzos mierdas, que nada mas vienen a robar, ver al pendejo de Roger Martinez caminando en la cancha, y Henry Martin en la banca. Y el piojo sigue prefiriendo al petardazo ese. — David Eles (@Ridioteque) October 1, 2018





Lo bueno del partido fue la afición #Americanista porque de fútbol pura basura no traemos nada no se le pudo ganar a un equipo miedoso. Así que. #FueraPiojo a ver hora que dice el puto tecnico quien le hecha la culpa el pensemos. #VAMOSAMERICA — Jose Luis (@JoseLui41330460) October 1, 2018





Ya que para los equipos y la liga esto es puro negocio, deberían de pagarles a estos.. jugadores, en base a resultados !! Les pagan un dineral asegurado y se vuelven mediocres. ( siempre al llegar al @ClubAmerica ) @eazcarraga — Luis Armando Bravo (@BresLuis) October 1, 2018

Uno de los más raspados junto al cafetalero Uribe fue el técnico Miguel Herrera, que una vez más no asumió sus responsabilidades y en conferencia de prensa indicó que sólo hubo un equipo en el terreno de juego, excusas que a los seguidores azulcremas ya les está cansando.

“Mal, mal, mal, no jugaron a nada, ya lárgate Miguel Herrera”, “¿Cuál gracias? Gracias cuando todos se maten como Peralta y Guido, gracias cuando saquen a Herrera y pongan a un director técnico que deje de estar peleando con todos, gracias cuando Baños nos traiga un refuerzo bueno, no mil, uno. Mediocres”, “Hoy que tenemos la posibilidad de demostrar que somos #ElMásGrande, sale el Piojo con sus jaladas de meter a Roger Martínez en lugar de Henry Martín”, “Miguel Herrera, ahora que no tiró el penal un chavo, ¿a quién le echas la culpa?”, “Baños, Herrera, largo del América, mercenarios. El cornudo no tiene huevos para tirar penales”, fueron los reclamos al Güero.





No nos merecen y se quejan que no va la afición al estadio para qué para ver jugadores sin corazón como si les pagaran con dulces, fuera @sbanos y @MiguelHerreraDT uno por no tener pantalones y el otro por soberbio falto de autocrítica y falta de trabajo táctico — Israel Aburto (@is_ausente) October 1, 2018





Gracias a la afición x haber hecho muy buena entrada pero gracias @matheus_uribe8 por cagarla te extrañamos @Raul_Jimenez9 — Arturo Misael C💛A 🏆1⃣3⃣ (@Micho33arturo) October 1, 2018





@MiguelHerreraDT empate que sabe a derrota, después de @Raul_Jimenez9 ya no hay un cobrador confiable y seguro de penales. Hicieron un gran primer tiempo donde se pudo haber sacado ventaja y así conseguir la victoria. Pero sigue faltando la definición, atención ahí, pero bien!!👍 — Rickardo B. V. (@VRickardo) October 1, 2018





También les agradecería que le den salida a Matheus. El estar en este club representa estar enfocado al 100% en él, no quedarse estancado en lo que pasó en su selección. Si no se es capaz, no puede seguir. Por su atención, gracias. — César Medina (@cessmedher10) October 1, 2018





Y ahora que tienes que decir @MiguelHerreraDT ??? Esta vez no fallo un chavo...ojala tengas los huevos para declarar contra este extranjero,así como lo hiciste contra el canterano que fallo el partido pasado. — julián (@elkaguamero) October 1, 2018





Chinguen a spm todos los extranjeros a excepción d Guido q medio se salva, si se medio se salva, porque también le falta muchísimo para portar la playera y el escudó sobre todo! — UN ONCE IDEAL D TODOS LOS TIEMPOS! (@LuisoLuison) October 1, 2018





@MiguelHerreraDT @Sbanos @eazcarraga esto no nos deja nada confirmes. Se necesita un tecnico que sepa de tactica. No uno que amontone jugadores. Y espero aiga alguien que se pongas los pantalones y ponga orden ya. Esa defensa mediocre — incha aguila (@navarrochristi7) October 1, 2018





Y sin duda alguna, los oídos no le descansaron a Uribe en toda la noche: “No mamen, pongan a practicar penales a todo el puto plantel”, “Gracias a quien pendejos, gracias a Uribe no despertamos mañana como líderes y de haber ganado el Clásico por eso ya nadie los apoya en el estadio”, “No nos agradezcas, agradécele a Uribe y su incompetencia”, “Chinguen a su madre, si ya saben que Uribe no sabe cobrar penales para que lo dejan”.





Cada vez más decepción con el equipo no juega a nada esto es una burla para la afición​, lo que se tiene que hacer es no volver al estadio hasta que en verdad traigan jugadores de primera no estos cremosos que no sirven para nada @MiguelHerreraDT — Bethoo (@Diax02) October 1, 2018





No ni madres fuera Miguel Herrera Baños y todos los jugadores que trajeron solo a cobrar!! Lo siento vi jugar al America q le ganó la final a chivas y demás campeonatos y este equipo actual es una cagada en actitud! Miguel renuncia por favor! — carlos ortiz (@CoWing209) October 1, 2018





Por la afición un 10 pero para los jugadores del América en penales un 0 párese q no son profesionales — zierra cades (@UrbanoDesion) October 1, 2018





Son una cagada gigante!!! Imperdonable que un profesional erre ese tipo de oportunidades — Eder Castillo (@FuzzyPickles04) October 1, 2018





El mugroso del piojo debe criticar al extranjero Uribe que falló el penal de la victoria, tal como exhibió al chico en el partido de Copa. — SoyUnSueño (@Sweetdr33885764) October 1, 2018





@MiguelHerreraDT y ahora quien tuvo la culpa? Hazle un favor al @ClubAmerica y botate — José Luis valadez (@vala0818) October 1, 2018





Orine eres un inútil, como de costumbre a la mera hora la riegas. Un penalti es medio gol; no es posible que seas un mundialista y tu actuación es denigrante. Habiendo otros jugadores que hubieran metido el penal, tú lo fallas. No manches

❌ tache ❌ — Sergio (@Iker642018) October 1, 2018





Debido a la caída de Cruz Azul ante Pachuca, las Águilas pudieron haber aparecido como líderes de la tabla general pero se tuvieron que conformar con el segundo lugar, el cual comparten con Santos Laguna, lo que es un hecho es que al cuadro de Coapa le ha faltado contundencia a lo largo del Torneo Apertura 2018.





