Las tres figuras del Manchester United que quiso Zidane cuando entrenaba al Real Madrid

Son muchas ya las voces que aseguran la probable llegada de Zinedine Zidane al Manchester United en el caso de que José Mourinho no conserve su puesto en un futuro no muy lejano. El portugués comienza a generar dudas en Old Trafford después de sus malos resultados en Premier League, donde ya marcha décimo y a nueve puntos del líder, y Champions League, tras empatar con el Valencia.

Quality Sport Images/GettyImages





Además, los rumores afirman que existe una ruptura entre el vestuario y el técnico, una mala relación entre ambos claramente visible en la relación entre Paul Pogba, peso pesado en el equipo, y Mourinho. Las polémicas surgidas a raíz de las declaraciones del técnico sobre la retirada de la capitanía del francés campeón del mundo han dado mucho que hablar en la mayoría de medios y parecen el primer indicador de una futura salida.





Con la mirada puesta en un futuro, quizá no muy lejano, el entrenador que más ha sonado como recambio para 'The Special One' es Zinedine Zidane, que tras ganar tres Champions consecutivas con el Real Madrid decidió tomarse un descanso. El francés está ya dentro del club de los mejores entrenadores del planeta y no es extraño que suene como candidato a uno de los banquillos más preciados y reconocidos del mundo del fútbol.





TF-Images/GettyImages





Durante su estancia en Madrid, Zidane ya mostró su interés en algunos de los jugadores que militan en las filas del United. Sin duda alguna, David De Gea estuvo muy cerca de firmar con el club blanco hace varias temporadas en el mercado estival, pero el fax no llegó a tiempo y el portero madrileño no pudo regresar a casa.

Casualmente, los otros dos jugadores en los que el técnico francés quería para su Real Madrid comparten su nacionalidad. Nada más y nada menos que Paul Pogba era la joya deseada por 'Zizou' para completar su centro del campo. La estrella del Manchester United y de Francia, que este verano estuvo cerca de fichar por el FC Barcelona, podría haber recalado en las filas blancas si las cosas hubieran funcionado entre ambos conjuntos.

FABRICE COFFRINI/GettyImages





El otro jugador que atraía las miradas de Zidane era Anthony Martial, el joven francés que hace varias temporadas despuntó en el Mónaco y llegó al United como una estrella. Sin embargo, el extremo no ha conseguido hacerse con un hueco en el once inicial de los de Old Trafford y lleva algunos mercados buscando una salida de gran nivel para dejar Manchester.





Según los medios de comunicación, las probabilidades de la llegada del francés si Mourinho sale del club son altas, y Zidane ya mostró hace no mucho su interés por regresar a los banquillos. Obviamente, el reto del Manchester United suena apetecible para un Zidane que se ha ganado con creces la posibilidad de suceder a un gran entrenador como Sir Álex Ferguson, aunque será difícil que supere al mítico técnico de los 'Red Devils'