Benzema se une a la agencia de representación en la que ya están algunos de sus compañeros

El jugador francés ha realizado otro cambio en su vida y en esta ocasión ha optado por contratar los servicios de la agencia de representación española Best of You a la que ya se han unido otros jugadores de LaLiga.





Karim Benzema ha sido noticia en las últimas horas por motivos extradeportivos pero afortunadamente esta vez no es porque se haya metido en algún lío. El delantero del Real Madrid ha decidido cambiar de representante y se ha unido a la agencia de representación de deportistas Best of You.





El propio jugador ha sido el encargado de confirmar lo que ya era un secreto a voces con una imagen publicada en sus redes sociales junto a Óscar Ribot, uno de los CEO de la empresa española y el mensaje "nueva era".

Happy to be part of @bestofyou !! pic.twitter.com/lZGGNzrfQ1 — Karim Benzema (@Benzema) October 5, 2018

De esta manera, Benzema ya es el tercer jugador del Real Madrid que apuesta por Best of You junto a Álvaro Odriozola y Casemiro, además de otros jugadores de Primera División como Sergio Canales que milita en el Betis y Esteban Granero del RCD Espanyol.





Benzema empezó esta nueva era con Julen Lopetegui en el banquillo a un gran nivel aunque en los últimos partidos atraviesa un pequeño bache de cara a gol. Aún así, el francés es uno de los jugadores en los que más confía el técnico ya que es el segundo futbolista de la plantilla que más minutos ha disputado en lo que llevamos de temporada.

