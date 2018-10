INESPERADO | "Chacho" Coudet disparó contra Lionel Scaloni

Tras la partida de Jorge Sampaoli, la Selección Argentina aún no tiene un técnico confirmado. Provisoriamente, Lionel Scaloni se hizo cargo del liderazgo y ya ha dirigido un par de amistosos.





Hasta el momento, nadie del mundo del fútbol había objetado la decisión de contar con el ex jugador al frente de Seleccionado. Pero siempre hay un primero.

En la conferencia de prensa que dio Eduardo Coudet el día de hoy, un periodista le hizo la siguiente pregunta: "¿Cómo te cayó que Lionel Scaloni se haya juntado con un par de técnicos y con vos no?", le dijeron. Y el Chacho se despachó con un análisis nítido, aunque también le pegó duro a Scaloni. "No puede haber un DT interino en la Selección Argentina. Y sí hay, que sea uno que tenga 20 años", disparó.





"Se posicionó a un entrenador que no ha sido entrenador. Es la Selección Argentina, muchachos, y están diciendo 'vamos a ver a quién elegimos'. No es nada contra Scaloni, quiero que le vaya bien. Pero si en un año está en la Sub 20, yo me como un chancho crudo", 100% Coudet pic.twitter.com/v08Rlad3ra — VarskySports (@VarskySports) October 5, 2018

"No me jode ni me jodió que no hayan charlado conmigo. Escuché que se juntó con Gallardo y con Schelotto. Se habla de grupo y para mí no existen los planteles en las selecciones. Hay que aprovechar los momentos de los jugadores, que van variando mes a mes. Argentina no es un club como Racing, que tiene un plantel".

"Hay un montón de cosas que no están bien. Vayan a preguntarle a Gustavo Alfaro si no hubiese querido dirigir a Argentina estos partidos. Agarró un entrenador y se posiciona a un entrenador, ¡pero no ha sido entrenador! No tengo nada contra Scaloni, ojalá le vaya bien, pero si Scaloni dentro de un año está en la Sub 20, yo me como un chancho crudo. ¿Alguien piensa que Scaloni va a dirigir la Sub-20 después de dirigir 6 partidos a la Mayor? Va a tener oferta de muchos clubes", remarcó el DT.