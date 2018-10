Valverde: "El equipo es el mismo todas las semanas"

Ernesto Valverde ha comparecido en rueda de prensa a pocos minutos de la última sesión preparatoria antes de viajar a Valencia para disputar el encuentro ante el conjunto 'che' en estadio de Mestalla. El 'Txingurri ha confirmado que salvo sorpresa Suárez estará en el once titular mañana y que es un partido importantísimo, por lo que no se guardará nada. Esto fue todo lo que dijo el técnico del FC Barcelona:

Claves ante el Valencia: "Es cierto que no han empezado con los mismos resultados que la temporada anterior pero mantienen sus señas de identidad muy claras y están en Champions por algo. Mañana jugamos un partido de ese nivel, de Champions, un partido peligroso y un equipo con un 4-4-2 muy marcado, tácticamente muy invulnerable por dentro, con un contraataque espectacular y unos jugadores muy rápidos".

Plan para Mestalla: "No cambia nada. Tenemos esta semana dos partidos muy importantes, uno ya lo hemos jugado, y el plan es el mismo. Sabemos el ambiente que nos vamos a enfrentar y el tipo de partido. Ya contaba con eso".

Estadio difícil: "Son partidos duros, con una gran carga emocional. El año pasado fue un partido complicado, logramos empatar al final y ellos ahora están en una situación en la que circunstancialmente no han ganado en casa. Es de los partidos que al comienzo marcas en rojo en el calendario".

Presencia de Arthur: "Es un jugador que tiene unas características diferentes a otros. Es muy específico y entendía que en ese partido nos podía venir bien. Tenemos que tenerle en cuenta. Nos da posesión, nos da juego. Mañana es otro tipo de partido. Ya lo veremos mañana, no vamos a anticipar nada".

Elogios a Arthur: "Bueno eso es lo que muchas veces la gente piensa. Si eso resulta que va a hacer que juegue mejor no voy a intervenir, pero si juega peor... lo veremos a partir de ahora".

Enfado de Arturo Vidal: "No sé lo que pueden colgar los jugadores en sus redes sociales o no pero a mí Vidal no me ha dicho nada y no sé si está enfadado por eso o por un accidente doméstico en casa o no sé".

Estado físico de Suárez: "En principio está previsto que entrene hoy. Es cierto que ayer no salió porque era un día más de recuperación y contamos con él. Nuestra idea es esa. En cualquier caso es un jugador que tenemos que cuidar".

Sistema: "El que ganemos, Pero como no me lo garantiza ninguno pues tengo que probar a ver el que va a ganar. En el fondo nosotros jugamos igual, tenemos que meter gente por dentro para dominar e intentaremos siempre tener gente para jugar por dentro y por fuera".

Sacrificio de Messi en el campo: "Yo le veo parecido en todos los partidos, en cuanto a las ganas que tiene, los datos que tiene... son parecidos. Quizá un poco más altos en partidos de Champions porque el partido tiene un ritmo mayor pero no solo Leo sino todos".

Cambio de la noche a la mañana: "El fútbol no es matemática. Al final somos el mismo equipo. No hay tanto cambio. Lo que pasa que las circunstancias son..bueno. Tienes un error, el partido no te sale...hay muchas circunstancias que pueden cambiar el partido pero nuestra idea es la misma. A veces estás más afortunado o el contrario está más afortunado y te remontan en un minuto. Pero el equipo es el mismo todas las semanas".

Lucha por la Champions: "Nosotros nos vamos a centrar en todo. Somos un equipo que lo primero que queremos es la regularidad y eso es ganar día a día y eso es la Liga. Vamos viendo un poco la Liga por tramos. El siguiente tramo viene duro con Sevilla, Inter y Madrid e intentaremos aprovechar este descanso".

Dosificar a Piqué: "Hasta ahora no ha parado es verdad, tenemos la posibilidad de jugar con dos centrales zurdos, pero no he creído conveniente cambiarlo. Es verdad que es el único central diestro del equipo. Cuando recuperemos a Samuel valoraremos en algún momento darle descanso".

Suplencia de Dembélé: "Siempre hemos reconocido que tiene un enorme talento con el balón y que está en un proceso en el que es joven y tiene muchas cosas para aprender pero también los veteranos lo tienen que hacer y siempre tratamos de sacar su mejor versión. Ahora, jugar de titular en este equipo no es fácil y él lo ha hecho unas cuantas veces esta temporada".