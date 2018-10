HUMILDE | El futbolista de Chivas que todavía no puede creer que es titular

“No me esperaba estar donde estoy ahorita, y llevar cuatro partidos de titular. Yo trabajé mucho para cuando me tocara la oportunidad. Al inicio jugaba Michael y Orbelín y el equipo jugaba bien, yo entraba de cambio y buscaba hacerlo bien. Cuando me toca jugar me dedico a disfrutarlo, estoy en un equipo grande y es una responsabilidad enorme estar acá. Me dedico a disfrutar el futbol, ayudar al equipo para que se dé el resultado”, agregó el volante de recuperación del Rebaño Sagrado.









El futbolista azteca jugará este sábado de inicio junto a Alan Cervantes y admitió que la posición en la que se encuentra le ha cambiado la vida.





“Sí me ha cambiado un poco. Al principio no tenía muchos partidos, entraba de cambio y trabajé mucho. Ahora estoy disfrutando lo que me pasa y espero seguir de titular. Sé que Michael y Orbelín están lesionados, yo me pongo a trabajar y me pongo a la orden de Cardozo”, destacó.





Estoy disfrutando lo que me está pasando. Se que Michael y Orbelín están lesionados pero sigo aprovechando: Beltrán @ESPNmx pic.twitter.com/VUxQ6HZzq8 — José María Garrido (@josemagarrido) 5 de octubre de 2018





A pesar de haber demostrado un buen nivel dentro de los terrenos de juego en los últimos torneos, nunca ha llegado a ser convocado por selecciones menos. Sin embargo, sus objetivos son claros y buscará seguir sumando minutos con el primer equipo.

“Tal vez desesperación, no. Piensas que no estás trabajando bien, que lo que haces no alcanza para llegar a Selección. Lo principal es tener minutos en Primera, buscar un lugar, buscar consolidarme lo más rápido posible porque es lo más complicado. Sé que selección te abre una puerta grande y te ayuda a que te vean. Yo voy tranquilo, sé que, si sigo jugando, selección va a llegar cuando tenga que llegar”, finalizó.