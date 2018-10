​ACLARACIÓN | Uribe desmiente publicación sobre su salida del América

Desde el Clásico Nacional de hace una semana, la afición del Club América quedó bastante molesta con el colombiano Mateus Uribe, quien tuvo la oportunidad de convertir el gol de la victoria sobre Chivas en el Estadio Azteca, sin embargo, no pudo superar al arquero mexicano Raúl Gudiño.

GOOOOLLLLLLLL GOOLLLLLLLL👋🏻⚽️ de Raúl Gudiño 🇦🇹🇦🇹 Por qué se festeja como un gol así le atajó el arquero de Chivas el penal al Mateus Uribe en la ultimo minuto en la última jugada del #ClasicoNacional 😱

🦅💛 America 1-1 Chivas 🐏❤️ pic.twitter.com/m9Nd7mueUD — DIEGOL 😬✌🏻⚽️ (@Diegol90Mx) October 1, 2018





Como era de esperar, los azulcremas comenzaron a reventar al cafetalero a través de las redes sociales, pidiendo su salida pues no lo ven totalmente comprometido con el equipo y por haber sido el culpable de no superar al Rebaño para llegar al liderato de la tabla general.

Sumado a ello, todo se empeoró cuando una cuenta de Facebook utilizó su nombre para publicar una frase que causó bastante polémica, pues mencionaba que si ya no era querido por los americanistas, se iría acabando la temporada.





¿SE VA O SE QUEDA?#CentralFOX Tras fallar el penalti que le hubiera dado al América el triunfo ante Chivas, surgieron versiones que colocaban al colombiano fuera de las Águilas, pero...https://t.co/CG9Wm6fhiJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 7, 2018





“La afición está molesta conmigo y yo lo entiendo, piden a gritos que me vaya, es triste pero si la afición ya no me quiere aquí, acabando la temporada me iré de esta linda institución”, decía la publicación de la red social.

Rápidamente el ex de Atlético Nacional salió a desmentir la publicación a través de su cuenta de Twitter asegurando que se encuentra contento en el Nido, aparte de estar agradecido con sus compañeros y cuerpo técnico.





FALSO!! No se que página o quien puso esto Nunca he dicho eso y aprovecho para decirles que NO tengo página de FACEBOOK Estoy feliz en el club y agradecido con los jugadores, cuerpo técnico y directivos.

Muchas gracias a todos los que me apoyan siempre y gracias por esos mensajes pic.twitter.com/wV91qQPNEi — Matheus Uribe (@matheus_uribe8) October 6, 2018





“¡FALSO! No sé qué página o quién puso esto. Nunca he dicho eso y aprovecho para decirles que NO tengo página de FACEBOOK. Estoy feliz en el club y agradecido con los jugadores, cuerpo técnico y directivos. Muchas gracias a todos los que me apoyan siempre y gracias por esos mensajes”, aclaró el mundialista en Rusia 2018.

Del mismo modo, pudo darse cuenta de que no solamente tiene ‘haters’, sino que también fieles Águilas que confían en su potencial y que lo quieren dentro del club.





¿Cómo voy a creer ese tipo de amarillismo sí rechazaste el dinero de Tigres y dejaste de entrenar con Atlético Nacional para venir aquí? Ánimo Matheus, la afición está contigo. — Tapatío Americanista (@AmericanistaGDL) October 6, 2018





Si lo queremos 🤗 es un crack!! — Ismael (@ismaeltorres412) October 6, 2018





Ah retomar el nivel 💪 pic.twitter.com/5ncm3CuVB2 — soy águila 🙋‍♂️ 🦅 🤣 👻🎃 (@01wili) October 6, 2018





Eres el mejor del equipo, te amamos Mateus — José Carlos (@carlosangulo_13) October 6, 2018





Siempre navegando juntos en el mismo barco hasta el final pronto retomaras tu nivel. — Blanca reyes mtz (@BReyesmtzblanca) October 7, 2018





Eres el mejor jugador del club, de Mexico y del contienente crack, ojala dures muchos años en la institucion, pero tambien entiendo que tu nivel esta para Europa — Bacho (@The28B) October 6, 2018





“¿Cómo voy a creer ese tipo de amarillismo si rechazaste el dinero de Tigres y dejaste de entrenar con Atlético Nacional para venir aquí? Ánimo, Matheus, la afición está contigo”, “Te apoyamos Matheus, nos dolió el penal pero, de ahí no pasa. No es necesario que aclares nada, el americanismo está contigo. Con todo por la XIII crack”, “Siempre me vale lo que digan los medios de comunicación de ustedes yo quiero que tú hables en la cancha. Tienes TODO para hacerlo. ¡Venga! Y por apoyo no te preocupes, tienes a la mejor afición”, “Yo te deje mi mensaje de apoyo en Instagram sea falso o no, mi apoyo está contigo. Eres un jugadorazo y somos afortunados de tenerte acá. Un penal no te define. Sigue adelante, crack”, se pudo leer.





Nadie quiere perder o empatar y menos errar un penal o jugada de gol, hoy nos tocó pero la entrega y la determinación de mi equipo no está en duda 💪🏻⚽️💪🏻 vamos águilas 🦅 Gracias equipo, unidos vamos a lograr nuestro objetivo... 🙏🏻💪🏻⚽️🦅 pic.twitter.com/5NS7M8Er2O — Matheus Uribe (@matheus_uribe8) October 1, 2018





Y el mediocampista recibió aún más mensajes de apoyo: “¡No te vayas nunca! Aquí son mucho más los aficionados que te queremos y te apoyamos a muerte, neta. Eres un crack”, “Del barco de Don Matheus Uribe yo no me bajo. ¡Vamos Matheus!”, “No soy americanista pero es de lo mejor que ha llegado a ese club, ubicación, técnica, llegada y sacrificio, una de las tantas cualidades, no hagas caso a los boludos tira mierda sos más fuerte que eso, ánimo, y espero recuperes ese gran nivel y todo lo referente a lo sentimental”, “No hagas caso Uribe, hasta los mejores han fallado, quédate, hazlo por amor a nuestras Águilas”.





