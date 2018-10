REVELADO | El agente de Zidane explica por qué dejó el Real Madrid

Muchos son los rumores que acompañan la figura del entrenador francés estas últimas semanas. Concretamente los que hablan sobre su posible vuelta a los banquillos como sucesor de Mourinho en el Manchester United.

The Sun publicó la información y dio a entender que hubo una llamada Zidane - Mourinho para tranquilizar a este último y decirle que no estaba interesado en sustituirlo. El portugués fue preguntado por el suceso y su reacción causó cierta polémica: "Pregúntale al que está atrás tuyo, él publicó la noticia", dijo refiriéndose al periodista de The Sun.





Pese a no saber si realmente se produjo ese diálogo entre técnicos, parece ser cierto que Zizou no quiere el puesto de Mou. Así lo confirmó su agente Alain Migliaccio en un reportaje para Journal duDimanche donde reveló la principal razón por la que abandonó el Real Madrid: " Estaba agotado a nivel nervioso. Ha elegido vivir un año sabático y no va a recular " y añadió: "No creo que vaya a Inglaterra. No es su estilo. Lo he hablado con él y la verdad es que no le atrae", remarcando el deseo de descanso del ex entrenador del conjunto blanco.

Otra figura importante para el galo es Guy Lecombe. Fue su descubridor cuando todavía era jugador y sus declaraciones siguen la misma linea que las de Migliaccio: "Está en modo vacaciones" dijo. Recalca que está disfrutando del tiempo que tiene ahora para pasar con los suyos después de años en los que (...) " estaba entregado a su trabajo de seis de la mañana a once de la noche los siete días de la semana ".

Parece ser que el regreso de Zidane a los banquillos todavía tardará en llegar...al menos un año.