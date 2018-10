Messi será el protagonista del espectáculo del Cirque du Soleil

View this post on Instagram

Me siento honrado de anunciar la creación de un nuevo show del @cirquedusoleil durante el 2019, basado en la historia de mi vida y la pasión para el fútbol. #MessiCirque /// I am honoured to announce my partnership with @CirqueduSoleil for the creation of a brand-new show in 2019 based on my life and the passion for Football. #MessiCirque