"Nunca fui un atleta, siempre llegué tarde, pero hice 1002 goles" | ¿Quién lo dijo?

"No me merecí todo lo que logré. Nunca me comporté como un profesional, nunca fui un atleta. Era sólo un jugador de fútbol. No dormía nunca como debía, no comía como un deportista, siempre llegaba tarde, no me entrenaba a fondo todos los días, no respetaba los descansos... pero metí 1.002 goles"

Romario, ex futbolista brasileño hizo algunas confesiones durante una entrevista para el diario francés "L'Équipe".

"Disfruté de las mujeres, pero es una leyenda pensar que salí con más de un millar. Pero bueno, a mi edad, es agradable escucharlo. Pero actualmente, ya se me pasó. Soy feliz con mi maravillosa esposa" confesó.





Y aun no pierde el espíritu: "Sigo amando la noche. Salgo, teniendo en cuenta mis responsabilidades. Me gusta salir, escuchar hip-hop, funky, ver gente guapa. Mi esposa comprendió que es mejor salir conmigo que quedarse sola en casa"

"En el FC Barcelona, cuando empecé a salir, los aficionados exigieron que parase. No salía, pero no metía. Entonces se manifestaron en la calle para que volviera a salir de noche, y marqué 1002 goles. Lo necesitaba. La noche es parte de mi vida, me da energía. Pero atención: no fumo, no bebo alcohol y nunca he tomado drogas"

Concluyó diciendo que "Para algunos, la noche puede ser nefasta. Para mí era lo contrario. Lo mismo que el sexo. Para mí, era necesario, lo necesitaba, pero para otros no funciona. Igual si no hubiera salido, habría metido dos mil goles. Pero bueno, mil está bien, ¿no?"