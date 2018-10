PREOCUPANTE | Lopetegui no ha repetido alineación en ningún partido del Real Madrid

Julen Lopetegui no ha repetido once titular en ninguno de los partidos oficiales que ha dirigido al Real Madrid.

El técnico ha llegado a la casa blanca con una política de rotaciones que nos hace indicar que quiere dosificar a sus futbolistas para llegar a tope a final de temporada pero que también nos hace ver que tal vez todavía no haya encontrado su once tipo, lo que puede haber contribuido a la crisis de resultados del equipo.

Soccrates Images/GettyImages





No todo han sido decisiones técnicas, las lesiones también han contribuido a que Lopetegui no haya podido alinear a los mismos once futbolistas en dos partidos diferentes. Vallejo, Odriozola, Isco, Marcelo, Carvajal, Bale y Benzema son los jugadores que están o han pasado por la enfermería. El francés, por cierto, es el único que hasta ahora ha estado presente en todos los onces de Lopetegui. Esta estadística variará en la próxima jornada. Llega el turno de Mariano.

Las lesiones no han sido el único causante de que el técnico no repita once. Como ya hemos avanzado, desde que ha llegado al Real Madrid, Lopetegui ha seguido una política de rotaciones… hasta en la portería, en la que ha alternado a Courtois y Keylor Navas. Esta política de rotaciones ha llevado a que jugadores como Isco, Nacho o Ceballos, que no parecen estar en el once titular que el técnico tiene en mente, hayan participado en muchos de los encuentros. De hecho, Nacho ha sido uno de los jugadores que más ha participado, habiendo estado en el once titular siete veces.

MB Media/GettyImages





Analizando todos los onces que ha colocado Julen Lopetegui en el Real Madrid su once tipo estaría formado por Courtois en la portería; Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa; Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo; Bale, Benzema y Asensio en la delantera. Cabe destacar la presencia de Nacho Fernández, al que no hemos puesto en el once titular pese a ser uno de los jugadores que más titularidades acumula. La razón es que Lopetegui lo ha utilizado como comodín y ha actuado en todas las demarcaciones de la línea defensiva.