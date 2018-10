OTRO MÁS | Diego Armando Maradona se candidateó para dirigir a la selección mexicana

En plena búsqueda de nuevo DT para la selección mexicana, Diego Armando Maradona, el flamante estratega de Dorados, alzó la mano para arribar al banquillo Tricolor. Además, el Pelusa habló sobre Almeyda y el 'Tata' Martino, tres nombres que han sonado para tomar a la escuadra nacional.

El campeón del mundo en México 1986 no lo pensó dos veces para afirmar que le gustaría llegar a dirigir al Tri, y de paso aseguró que a la Federación Mexicana de Fútbol le ha costado encontrar al nuevo técnico por una cuestión de intermediarios:

— Periodista: "Veo que la estás pasando bien, ¿qué te gustaría que te preguntáramos?".

— Maradona: "Me gustaría que me preguntaran si me gustaría dirigir a la selección mexicana".

— Periodista: “Diego, ¿te gustaría dirigir a la selección mexicana?”

— Maradona: “Sí”.

— Periodista: “¿Levantas la mano ahora que están en la búsqueda de técnico?”.

— Maradona: “Sí”.

— Periodista: “¿Por qué no encuentran al técnico? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a México?”.

—Maradona: “Porque hay intermediarios y hay gente que gana dinero y se llena los bolsillos con meter una palabra. Yo nunca, nunca, me he ofrecí a ningún empresario para que me traiga a la selección mexicana. Y eso creo que me da el fuerte para que los jugadores mexicanos crean en alguien”.

Igualmente, reconoció los méritos de Matías Almeyda para llegar a la selección, no obstante, dejó entrever que su llegada no se dio por un tema dirigencial: “No es por trabajo. Busquemos la quinta pata al gato. No es futbolístico lo de Almeyda. No tiene nada que ver con lo deportivo. Es político, porque si no ya sería el técnico de México”.

Y al 'Tata' Martino, a medio guasa, lo bajó del barco: "El Tata Martino está fenomenal donde está. Que se quede ahí, que se quede ahí y tenemos uno menos (risas)”, cerró durante el programa 'La Última Palabra' de Fox Sports.

Maradona visitó Tijuana por motivo de un partido amistoso entre Dorados y los Xolos, ambos equipos del mismo propietario, y ahí fue que concedió la entrevista a la cadena que recién se hizo de los derechos de transmisión del equipo fronterizo.