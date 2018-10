La confesión de un ex-River: "Llegué a sentir que me moría en un vestuario"

Fue uno de los grandes responsables de sacar a River del peor momento de su historia. Una vez concretado el descenso al Nacional B, sabía que debía volver al club para dar una mano, se tomó un avión junto a Cavenaghi y se puso a disposición de la institución. La gente de Núñez nunca olvidará lo que hizo el Chori Domínguez, pero al jugador no le fue gratis tanto esfuerzo...

Mientras espera conocer cuál será su próximo desafío futbolístico, Alejandro Domínguez contó lo que fue vivir toda esa experiencia en River: "A donde íbamos había gente, teníamos un gran recibimiento en todos lados. A mí me dejó muchos recuerdos. Vivimos de todo: disfrutamos, nos preocupamos porque no era fácil conseguir el objetivo pero cumplimos, hicimos nuestro trabajo. Igualmente, sobrevivir en ese contexto no era fácil. El día a día, la prensa, todo se hizo muy difícil. Tuvimos que luchar con muchas cosas. La obligación principal era de los dirigentes que lo llevaron hasta ahí abajo".

El objetivo de retornar a Primera se cumplió, pero el Chori no la pasó nada bien en interín. Sufrió ataques de pánico que hoy recién se anima a revelar: "Sí, fue verdad. Gracias a Dios ya lo superé aunque en ese momento en River fue duro porque hubo gente que nos quiso hacer daño, complicar nuestro vestuario, lastimarnos ya que el grupo no sabía lo que me pasaba. Por ejemplo se decía 'tiene ataques de pánico, es un cagón', todos lo asocian así y yo te aseguro que lo que te pasa no lo podés manejar hasta que no te tratás. Yo lo que viví no se lo deseo a nadie. Solo el que pasa por algo así lo entiende. Pasa por la alta exigencia, la presión. Ahora muchos salen a decir, "no hay presión, el futbolista vive bien" y en verdad cada vez es peor, cada día hay más stress, porque no se trata solo de entrar y jugar un partido. Pasan otras cosas".

Image by Daniel Szwarc

En una nota con Infobae, el ex-Quilmes dio más detalles sobre cómo es convivir con esos ataques: "En un vestuario o en cualquier lado. Sucede sin aviso. Y ahí vos debés tener las armas suficiente para poder salir. Yo me traté con Leonardo Seiref que es un psicólogo deportivo al que le tengo mucho cariño y respeto porque me asistió en todo ese año en River. El me ayudó a encontrar el camino para poder salir de ahí y continuar con una vida normal. Cuando a uno le pasa eso es una catástrofe".





"Gracias a Dios lo superé (sonríe de felicidad, le cambia la cara). Fue una situación complicada, me pasaba de todo. Ya pasó. Conocí las herramientas que debés utilizar en estos casos. Se me acercaron muchas personas a las que le sucede para consultarme y yo les dí mi opinión, les conté lo que había aprendido. En el deporte esto es más frecuente de lo que se cree solo que no se dice. La persona que pasa por algo así está sufriendo. Yo me imagino seguir ligado al fútbol así que estoy para ayudar a alguien que lo esté padeciendo", concluyó.

