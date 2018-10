REVELADO | Valverde confiesa cuál es la única cosa que le fastidia de Piqué

Previo al duelo de Liga entre el FC Barcelona y Sevilla, el DT culé Ernesto Valverde habló a los medios en rueda de prensa.

"Esas cosas e los viajes que comenta la gente, no me preocupa. Lo único que me fastidia de Piqué es que ha tenido una idea genial y no se me ha ocurrido a mí. A todo el mundo le hubiera gustado tener esa idea. Pienso que va a estar al cien por cien". Agregó.

LLUIS GENE/GettyImages

También habló sobre la situación con Arturo Vidal: "Tenemos la idea de solucionar los problemas dentro del vestuario, no airearlo fuera. La vamos a seguir manteniendo. Sí, he hablado con él. Evidentemente, no voy a comentar los términos. Intentamos hacerlo así para que no se monte tanta bola como se ha montado en estas dos semanas".





Sobre la cantera de la Masía indicó que: "Mi percepción de la cantera es buenísima. Tenemos jugadores entrenando con nosotros a un gran nivel. Miranda es uno de ellos. Yo decidí que no jugara fuera de casa aquel día porque me pareció que era partido para un jugador más curtido. Los del filial tienen que ganarse el puesto, tener su oportunidad y aprovecharla".