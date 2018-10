Lopetegui: "Si queréis ver un entrenador abatido no me miréis a mi"

Isco y Julen Lopetegui comparecen en la rueda de prensa previa al partido de Champions entre el Real Madrid y el Viktoria Plzen que se disputará este martes 23 a las 21:00 en el Santiago Bernabéu.





Primer fue el turno del entrenador.

Viktoria Plzen: "Mañana es un gran partido en el que tenemos muchas ganas de Champions"

¿Puede ser su último partido en el Madrid?: "No pienso en otra cosa que no sea el partido de mañana. No pienso en eso"

Posible destitución: "Si lo que pretendéis es ver un entrenador abatido no me miréis a mí porque estoy con ganas de jugar mañana y ganar"

Respaldo del club: "Luchar es el ADN de este club y eso es lo que he aprendido aquí. Yo lo tengo grabado a fuego y vamos a luchar por revertir una situación que no es la mejor, pero estamos a tiempo de revertirla y lucharemos por hacer el mejor partido mañana ante un equipo que respetamos"

¿Estará en el banquillo ante el Barcelona?: "Estamos centrados en el presente. No sé lo que pasará en un mes o en un año. Ahora estoy vestido y estoy aquí sentado delante de vosotros"





¿Cómo está el vestuario ante los rumores?: "Estos jugadores son campeones y son muy fuertes. El equipo está vivo y sabe lo que tiene que hacer y estoy absolutamente seguro de que mañana vamos a hacer un gran partido. No tengo ninguna duda"

El rival: "Es un equipo físico con jugadores de calidad, tácticamente muy ordenado. Viene haciendo las cosas muy bien y al que tenemos bien estudiado. Con todo el respeto al rival Tenemos que dar una buena versión de nosotros mismos. Será difícil pero como todos los partidos en este club"

Culpable de la situación del equipo: "No estoy pendiente de las noticias y si las veo no las creo que ese factor también es importante. Si viera las noticias no sería entrenador y menos del Real Madrid"





¿Qué le ocurre al equipo?: "Todo está relacionado con el gol. Tenemos que ser más efectivos en el área rival y conceder menos. Matizaremos las cosas que tenemos que matizar para conseguir como equipo el objetivo que todos queremos"





¿Reservará a Bale?: El que juegue mañana juega pensando en mañana y no en el partido del domingo. La Champions es un gran reto"





A continuación fue el turno para el centrocampista

¿Cómo te encuentras tras la operación?: "Estoy con muchas ganas de ayudar al equipo. He regresado antes de lo esperado y contento estoy de estar de vuelta"





Situación del equipo: "No es fácil asimilar esta situación pero llevo seis años en el club y he pasado momentos muy malos también. Luego llega mayo y los que nos critican meten el rabito entre las piernas porque ya hemos ganado 4 Champions en 5 años"





Situación de Lopetegui: "Somos responsables todos, no solo el entrenador. Conocemos mejor que nadie el ambiente del vestuario que es de mucha tranquilidad para revertir esto. Creo que lo vamos a conseguir"





¿Estáis preocupados en el vestuario?: "Estamos preocupados por la situación porque no nos salen los resultados pero creo que hay partidos que no hemos merecido perder"

Mala suerte con el gol: "No creo en el azar y como he dicho varias veces tengo confianza en este equipo. Somos ganadores y no tengo duda de ninguno de ellos"





¿Ha tocado fondo este Madrid?: "Espero que así sea. Que mañana ganemos y podamos cambiar la dinámica de resultados. Ojalá que ganemos y sea un punto de inflexión"





Dar la cara por su entrenador: "Es verdad que él me dio la confianza con España y creo que se la correspondí también. Todos confiamos en él y toda la plantilla tenemos la responsabilidad de dar la vuelta a esta situación"





¿Echais de menos a Cristiano?: "Se lleva hablando toda la temporada de la ausencia de Cristiano. Echo de menos a Bale cuando no está o Carvajal. No podemos buscar fuera lo que tenemos dentro. No podemos estar echando de menos a alguien que no ha querido estar aquí"

¿Es Lopetegui el mismo que en la selección?: En la selección hizo un gran trabajo y aquí también aunque no le están saliendo los resultados. Depende de nosotros darle la vuelta a esta situación





¿Hay conjura en el vestuario?: "No conjura no ha habido. Somos consciente de lo que tenemos que hacer y estoy seguro de que lo conseguiremos"

¿Es una locura cambiar al entrenador?: "Sí me parecería una locura, hay que dejar trabajar al entrenador que lleva solo dos meses. Si echan al entrenador nos tienen que echar a todos porque somos nosotros los que estamos en el campo. Yo confío en este equipo.





¿Sois conscientes de que Lopetegui está discutido en el club?: "No creo que la prensa tenga el poder de echar a un entrenador. Nosotros estamos muy tranquilos y lo que pasa en el vestuario no es lo que se cuenta fuera. Estoy convencido de que haremos una gran temporada. Y con esto termino y me voy"

