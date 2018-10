La rajada de Marcelo contra la prensa tras vencer sin convencer al Viktoria Plzen

El jugador brasileño, que ayer marcó el segundo tanto merengue, criticó a los periodistas después de ganar el partido contra el conjunto checo. Se le vio molesto después de que le preguntasen por cómo se gestionó su retirada por lesión en el día de ayer.





Marcelo Vieira fue el encargado de anotar el segundo gol del Real Madrid contra el Viktoria Plzen, cuajando un buen partido en el apartado ofensivo, no tanto en el defensivo. Una acción en los instantes finales, donde Ubong Ekpai trató de robarle un balón desde atrás, le causó dolor en la rodilla tras un mal apoyo. En ese momento quedaba un cambio por hacer, pero Julen Lopetegui sustituyó a Karim Benzema por Mariano Díaz, dejando al equipo con 10 cuando el internacional carioca no pudo seguir instantes después.





⚡️¡ALTA TENSIÓN!⚡️ TREMENDO PIQUE de Marcelo con los periodistas tras el partido ¡Lo vemos en #ChiringuitoMadrid, NO TE LO PIERDAS! pic.twitter.com/Twrz5WrrJU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 23, 2018

En la zona mixta se le preguntó por esa última sustitución, a lo que dijo: "Eso son cosas nuestras, yo creo que vosotros no tenéis idea de cómo es jugar un partido, así que eso de cambiar y no cambiar son cosas nuestras". El periodista quiso mencionar que no entendía la respuesta cortante, a lo que el brasileño intentó justificarse alegando que "no tiene nada que ver".

Otro de los presentes le mencionó los cinco partidos y las ocho horas sin marcar, récord negativo en la historia del club, a lo que también replicó visiblemente molesto: "No nos afecta para nada, intentáis hacer daño al vestuario y tampoco vais a hacer daño. (...) Los periodistas, todos, no sé, por envidia o porque no sabéis jugar al fútbol".





Después de esas declaraciones quiso destacar en repetidas ocasiones que lo que digan sobre él no le molesta y que le da igual, pero su lenguaje no verbal indicaba todo lo contrario, especialmente cuando los encargados de preguntar no se arrugaron al decirle que no tenían motivos por los que tenerle envidia. Cerró diciendo que cree que las valoraciones deben hacerse al final del curso, no al principio del mismo.