CON LOS PANTALONES PUESTOS | Cardozo asume su culpa tras el fracaso de Chivas

Este viernes Chivas quedó prácticamente eliminado del Torneo Apertura 2018 pues necesitaba sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un boleto a la Liguilla, sin embargo, se dejó empatar 2-2 por Puebla cuando a los diez minutos del primer tiempo arrancó venciendo con las dianas de Alan Pulido y Jair Pereira.

¡Al borde de la eliminación!



Chivas lo ganaba 0-2 y terminó empatando con Puebla. Si el Rebaño no clasifica a liguilla será: ___________ 👀



🎽 2-2 🐐 pic.twitter.com/3uQOtghlP3 — Futbol Picante (@futpicante) November 3, 2018





En su primer campeonato al mando del Guadalajara, el paraguayo José Saturnino Cardozo no pudo romper la mala racha del equipo de no ingresar a la Fiesta Grande siendo este la tercera ocasión que quedan fuera, en un declive que comenzó desde la era del argentino Matías Almeyda.

Durante la semana el director general del Rebaño Sagrado, José Luis Higuera, ratificó al Príncipe Guaraní para seguir como timonel para el Clausura 2019, no obstante, el estratega aceptó su culpa por encima de los jugadores y consideró un fracaso la presente campaña.





José Luis Higuera lamenta el torneo del Rebaño y ratifica a Saturnino Cardozo por un año más con el equipo. https://t.co/MkSZHbsS5c — mural.com (@muralcom) October 31, 2018





“Cuando no se clasifica a una Liguilla con Chivas siempre va a ser un fracaso, eso no hay duda, por lo que representa el club, la institución, lo que significa estar en esta gran institución te lleva siempre a que debemos pelear arriba y no lo estamos haciendo”, indicó el exdelantero del Toluca en conferencia de prensa.

“Si no se logra (la clasificación a la Liguilla), que ahora estamos muy lejos, sería un fracaso y el único responsable sería yo, que asumí este reto y no me gustaría que empiecen a señalar a todo mundo. Hablaremos con el grupo para seguir mejorando si es que queremos seguir en Chivas”, añadió.





Las cosas no salieron bien 🤦🏻 https://t.co/NoSPh08vCr — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 1, 2018





El Diablo Mayor mencionó que el fracaso del Guadalajara no se debió a este último duelo ante La Franja sino por las jornadas pasadas, donde descuidaron los resultados.

“Tenemos que analizar profundamente, no es este partido (ante Puebla), está pasando partido tras partido, entonces no estamos aprendiendo de los errores, y cuando no se aprende, es muy difícil que se pueda crecer”, expresó.





"El único responsable sería yo, yo asumí este reto", dijo José Cardozo, tras el empate de las @Chivas.https://t.co/2glvUEB54u — CANCHA (@canchamural) November 3, 2018





Y aunque asumió la culpa, Pepe Cardozo reveló su molestia por los errores que cometieron sus pupilos para ser igualados en el Estadio Cuauhtémoc.

“Tenemos que seguir creciendo como equipo. El equipo cometió muchísimos errores que es lo que no me gusta, siempre hay errores en el fútbol pero cometimos más de lo normal, y eso nos lleva a no poder ganar y a no poder estar mucho más arriba de lo que había pretendido este equipo”, finalizó.





🎙 José Cardozo: “No entrar a la liguilla en Chivas siempre es un fracaso, no hay duda, es lo que representa al club y a la institución, hoy no estamos haciendo bien las cosas. Yo soy el máximo responsable”. 🐐 pic.twitter.com/JikjB26dlZ — PressPort (@PressPortmx) November 3, 2018





Tras el empate entre rojiblancos y camoteros, los primeros llegaron a 17 puntos, quedando en el sitio 12, mientras los segundos lograron 19, instalándose en el décimo sitio, a la espera de lo que puedan hacer Tijuana, León, Querétaro y Pachuca.





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!