Leyenda azulcrema | Oribe Peralta confiesa que si se tiene que ir del América pensaría en retirarse

Cuando hablamos de Oribe Peralta, es sinónimo de esfuerzo y éxito, ya que el futbolista mexicano tuvo que pasar por varias circunstancias para hacerse de un nombre en el futbol de nuestro país y sin duda el mejor momento de su carrera lo vive en estos momentos con el equipo de las Águilas del América.

Hector Vivas/GettyImages

No nada más ha sido campeón en el futbol mexicano, también fue uno de los pocos privilegiados en ganar la medalla de oro en las olimpiadas de Londres 2012. Algo que no se había conseguido nunca en la historia en el balompié de nuestro país; pero no sólo eso, ya que fue una pieza muy importante para que México se quedará con la presea dorada.

En la actualidad es uno de los mejores elementos con el conjunto de Coapa y también de los goleadores en el equipo, pero el sabe que nada es para siempre y en una entrevista para Televisa Deportes, habló sobre su futuro como futbolista:

"En dado caso que me tenga que ir a otro equipo, que mi rendimiento baje, que llegue un nuevo entrenador o que no esté en planes de Miguel (Herrera) y me tenga que ir a otro club, también pensaré si es momento de retirarme o no".

Manuel Velasquez/GettyImages

Pero eso no fue todo, ya que el delantero mexicano demostró el gran cariño que le tiene al conjunto azulcrema con estas emotivas palabras:





"Lo que sí tengo muy claro es que quiero dejar el futbol y no que el futbol me deje a mí, en el momento en que yo no me sienta apto para poder competir, en ese momento voy a tomar la decisión de retirarme. La verdad es que no lo tengo claro todavía (decidir sobre su futuro) porque no es algo que esté en mi cabeza, estoy disfrutando el día a día".

Getty Images/GettyImages

¿Consideran que aún Peralta tiene mucho que aportar para el futbol? Nosotros creemos que si.