​¡Una víctima más! | La experiencia de Alvarado con el ‘Pacto de Caballeros’

‘El Pacto de Caballeros’ ha sido un acuerdo que los futbolistas han tratado de eliminar desde hace mucho tiempo y al parecer finalmente lo lograron pues según el acuerdo al que llegaron la Asociación de Futbolistas Mexicanos (AFM) y la Federación Mexicana de Fútbol dejará de existir para el Torneo Apertura 2019.





¡TRIUNFÓ EL BIEN! 👏 La #LigaMX y la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF) han acordado en terminar con el —repugnante— "Pacto de Caballeros". pic.twitter.com/Yz8MwkJNks — Último Minuto (@ultimo_minutomx) April 25, 2018

No obstante, las víctimas de este acuerdo siguen apareciendo y uno de ellos fue el actual jugador de Cruz Azul, Roberto Alvarado, quien reveló en conferencia de prensa su amarga experiencia con dicha situación, la cual le impidió en su momento llegar a la Liga MX.

Aunado a ello, indicó que ve con buenos ojos las investigaciones que está realizando actualmente la Comisión Federal de Competencia Económica en el balompié azteca para ver sus posibles prácticas monopólicas durante el mercado de fichajes.





La joya de Cruz Azul puso su caso de ejemplo con el 'Pacto de caballeros'.https://t.co/1CNi4AZVWT — AS México (@ASMexico) November 9, 2018





“Una vez me pasó eso. Estaba en Celaya, iba ir a Necaxa y por el Pacto de Caballeros no me pude quedar. Es muy bueno que se esté haciendo ese tipo de cosas porque aquí hay muchos jugadores que por lo mismo se quedan sin jugar y si se quita creo que tendrán más oportunidades en otros equipos”, declaró el ex de Necaxa.

De cualquier forma, el centrocampista reveló que no tienen ningún resentimiento por lo sucedido pues gracias a ello pudo seguir su formación en el Viejo Continente, algo que le ayudó a madurar, lo cual demostró con creces en los Toros del Celaya.





Roberto Alvarado fue víctima de Pacto de Caballeros. Espera que investigaciones de COFECE puedan ayudar para que se erradique.



🎥l @Ocaranza https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/XOwNpPteIY — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 8, 2018





“Yo tenía 15 años cuando me pasó. Por el Pacto de Caballeros tuve que regresar a Celaya, a lo mejor me hizo bien porque ahí me fue bastante bien y después pude brincar a Primera División. A final de cuentas, son experiencias que quedan y qué bueno que me pasó en ese momento. No tengo ningún tipo de resentimiento porque después de eso, la misma persona que no me dejó quedarme me llevó a Inglaterra, donde estuve cuatro meses (con el Manchester City)”, declaró el atacante de La Máquina.

Por otro lado, El Piojo también charló sobre otros compañeros que también fueron afectados por el famoso Pacto de Caballeros, acuerdo de palabra entre dueños que impide a jugadores negociar con otro equipo mexicano sin la autorización de la entidad a la que pertenecía por el pago en los derechos de formación.





#LaCopaTeLoCuenta@piojooficial13 reveló que conoce compañeros que vieron truncada su carrera por dicho pacto.https://t.co/qdiUsPZTAQ — La Copa Criterio (@LacopaCriterio) November 10, 2018





“Si me ha tocado estar con compañeros que por el Pacto de Caballeros dejaron de jugar. Si lo he vivido con algunos compañeros. Es muy bueno que se esté investigando para que se quite. Yo creo que a muchos les han truncado la carrera por eso. Esperemos que se quite y así haya más oportunidad de que se pueda jugar en otros equipos sin ningún problema”, dijo el nacido en Salamanca, Guanajuato.

Por ahora el jugador de 20 años está enfocado en ganar el título de Liga MX con Cruz Azul, club al que llegó en el presente certamen, además gracias a sus destacadas actuaciones se ha ganado algunas convocatorias con la Selección Mexicana.

