​Anticuado | El ex de Tigres que cree que el 'Tuca' Ferretti fracasaría en Europa

El brasileño Ricardo Ferretti es uno de los técnicos más exitosos que ha tenido el fútbol mexicano gracias a sus seis títulos de Liga MX, una Copa MX y cuatro Campeón de Campeones, aparte este fin de semana alcanzó la marca del mítico Ignacio Trelles con mil 81 partidos dirigidos en la Primera División.





✔️ 15/09/1991: debut de Ricardo Ferretti como técnico en el triunfo de Pumas 3-1 vs. Cobras de Ciudad Juárez.

✔️ 10/11/2018: Ricardo Ferretti dirige su partido 1081 como técnico en el futbol mexicano e iguala el récord de Ignacio Trelles.



Desde sus inicios como estratega no ha parado de trabajar pero sus éxitos más vistosos se han visto con Chivas, Toluca, Pumas y Tigres UANL, resaltando que los regios podrían ser su última escuadra antes de decirle adiós a los banquillos pues en una entrevista confesó que en el 2020 abandonará el fútbol para dedicarse más a su familia.

No obstante, no todo es alegría en referencia al Bigotón, ya que muchos aficionados critican su estilo de juego defensivo y esta semana también apareció uno de sus expupilos que le pegó duro al decir que no podría dirigir en el Viejo Continente por sus métodos anticuados.





“Es un entrenador con métodos anticuados. No podría entrenar en Europa. Respeto mucho a ese señor pero no me veo trabajar de nuevo con él. Tuve un año difícil. Hoy, en Europa, es impensable entrenar como lo hicimos en México. Él es conocido y famoso allí. Nunca supe eso.”, indicó a France Football el francés Timothée Kolodziejczak, defensor que se adjudicó en el 2017 un título con los felinos.

Aunado a ello, Kolo declaró que se la pasó mal en el equipo de San Nicolás de los Garza por sus decisiones técnicas, además agregó que si vuelve a México únicamente sería para tomar vacaciones pero no para jugar fútbol.





“¡Por qué no, sí! (Me imagino vivir en México). Lo pienso, incluso si todavía está muy lejos. No sería una gran sorpresa. Volveré para las próximas vacaciones ya. Es cierto que fue muy difícil salir. Regresé a Francia para el fútbol. Porque en México no jugué mucho, es una pena”, mencionó el actual elemento del Saint-Etienne.

Finalmente, el galo también compartió sobre la amistad que tiene con su compatriota André-Pierre Gignac, quien está totalmente feliz en la entidad universitaria.





“Sí. Es un dios (Gignac). Es respetado, amado, reconocido por su verdadero valor. Se siente muy bien allí, lo mismo para su familia. Él podría haber vuelto. Creo que ha habido clubes europeos sobre él. Pero él quiere terminar su carrera allí, tiene razón”, finalizó.

Con la victoria de Tigres 6-1 sobre Puebla este fin de semana se acercaron al objetivo de ingresar a la Liguilla por el título pero será hasta al última jornada cuando se sepa si vivirán la fase final donde buscarán su séptima estrella.





