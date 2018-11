Jair Pereira habla sobre su posible salida de Chivas y le manda un mensajito a la directiva

El contrato de Jair Pereira con Chivas termina en el mes de diciembre, su deseo es continuar con el equipo, pero en las pláticas que ha sostenido con la directiva no ha llegado a un acuerdo para poder renovarlo.





Su idea es poder firmar un nuevo contrato por dos años con la opción de un tercer año. En el primer acercamiento que tuvo su representante con los altos mandos no pudieron cerrar el trato. El central no pone un plazo, pero si en dos semanas no se arreglan, comenzará a buscar otras opciones.

🎥 Jair Pereira aclara uno de los principales puntos de diferencia con la directiva de Chivas: el central quiere una extensión de dos o tres años para pensar en retirarse con el Rebaño Sagrado. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/ZYpsPIzKq6 — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) November 12, 2018

“A mí me encantaría quedarme, si bien hoy en día no hay arreglado nada, en diciembre vence mi contrato, por ahora no hemos llegado a un acuerdo, pero mientras siga representando a la institución lo daré todo, yo lo que quise reflejar es el amor a estos colores. Quedamos fuera de la Liga, pero tengo grandes ilusiones de hacer un gran papel en el Mundial de Clubes”, expresó Pereira.

“La gente de arriba es la que toma la decisión. Uno quisiera permanecer mucho tiempo en una institución, pero dependes de otras personas. En lo personal me encantaría quedarme, es un club que me ha dado muchas cosas. Yo siempre he dicho que me quiero retirar aquí (en Chivas). Yo he estado tratando de hablar de tres años, dos años, con una opción a un tercero. Uno como jugador siempre buscas de dos a tres años un contrato cuando ya tienes los 30 años”, finalizó