Chepo de la Torre reveló que nunca tuvo jugadores que condicionaran su llamado al Tricolor

Este lunes el técnico José Manuel de la Torre asistió a la despedida de las canchas de Omar Bravo en el Estadio Jalisco, así que aprovechó la oportunidad para hablar sobre su pasado en la Selección Mexicana, indicando que ningún elemento condicionó su llamado al equipo como lo han hecho algunos actualmente.





Rompió el silencio sobre su época al frente del #Tricolor https://t.co/yGWC5xRqdd — Publisport México (@Publisport_MX) November 13, 2018





“Yo a ningún jugador le he dicho que es titular, a ninguno, ni en ningún club ni en Selección. Nadie me hizo un comentario como ese. Ningún jugador se atrevió a decirme que si no era de titular, que no iba. Lo que yo evaluaba eran las circunstancias que vivía cada uno de ellos para tomarlos en cuenta o no tomarlos en cuenta. Eso que quede claro: yo evalúo y no me importa que esté en cualquier fútbol”, manifestó el campeón con Chivas en el Apertura 2006.

“La competencia es la competencia y el que esté mejor, va a estar en la cancha. Eso lo traslada a lo demás, si les gusta o no, es una circunstancia particular, no es de algún problema con alguien. Simplemente así lo veía yo. A mí nunca me condicionaron absolutamente nada, desde el inicio le comenté a todos los jugadores que esto es competencia y decidimos el cuerpo técnico de la forma que creemos que es mejor, así nada más. Así se lo dije a todos”, añadió.





En la despedida de Omar Bravo en el Estadio Jalisco, lo acompañan entre otros:



Chepo de la Torre

Güero Real

Alberto Medina

Jonny Magallón

Héctor Reynoso

Xavi Báez pic.twitter.com/v8pQvgMzWi — Omar Pérez Campos (@omardepor) November 12, 2018





El dos veces campeón con los Diablos Rojos de Toluca reiteró que evaluaba el estado de cada jugador y charlaba con ellos para saber cómo se encontraban, además resaltó que se debe respetar si un jugador no quiere acudir a una convocatoria pues es válido.

“Siempre que hablamos con los jugadores fue para buscar tenerlos lo mejor posible, con las mejores condiciones, porque hay circunstancias que todo mundo vive como seres humanos. A veces no estás en las mejores condiciones y el comunicarte con ellos, entenderlos, hace que las cosas funcionen mejor, tanto para ellos como para un equipo de trabajo. Para mí, estar en la Selección Nacional es un orgullo. Lo que sí es que tienes que estar en las mejores condiciones y si no estás, entonces mejor no tenerlo, independientemente de quien sea. Para eso se necesita tener comunicación y saber qué es lo que está viviendo cada uno de ellos para poder hacer una convocatoria”, expresó el exjugador del Real Oviedo.





🎥 Chepo De la Torre habló sobre su paso por Selección Mexicana. “Nunca tuve ninguna imposición de absolutamente nada”, dijo. @US_diarioas @ASMexico pic.twitter.com/EHi7qIaqju — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) November 13, 2018

El Chepo estuvo al frente del Tricolor a partir del año 2011, adjudicándose la Copa Oro del mismo año, sin embargo, la situación se complicó en la Eliminatoria Mundialista rumbo a Brasil 2014 y fue cesado el 7 de septiembre después de caer ante Honduras en el Estadio Azteca.

Por ahora muchos han dado a conocer su opinión sobre el tema del condicionamiento pues jugadores como Javier Hernández, Andrés Guardado, Héctor Moreno y Héctor Herrera han rechazado venir con la Selección Azteca desde que culminó el Mundial de Rusia 2018, no obstante, estos no son los únicos casos pues en el pasado el arquero Guillermo Ochoa condicionó su llamado si no era titular con México.





‘Chepo’ de la Torre dice que para todo jugador debe ser un orgullo estar en el TRI, pero respeta a los q dicen ‘ya no’... @TD_Deportes @tdn_twit pic.twitter.com/S1kx9Gmvpe — Victor 'El Niño' (@victor_deportes) November 12, 2018





¿Qué sucederá en el seno del Tricolor? ¿Volverán dichos futbolistas a vestir la verde?





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!