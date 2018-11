​REPATRIADO | Jugador del América apunta para volver a su país

El Club América ya aseguró su lugar en la Liguilla del Torneo Apertura 2018 pero todavía quiere adueñarse del liderato para cerrar como el mejor equipo del certamen aunque para ello deberá esperar la caída de Cruz Azul y vencer a los Tiburones Rojos del Veracruz en el Estadio Azteca pues tiene mejor diferencia de goles.





América jugará contra Veracruz en el Estadio Nemesio Diez para la J17 del Apertura 2018 🦅⚽️https://t.co/HSa32ZcutD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 15, 2018





Y aunque los azulcremas aspiran a levantar su título número 13 ya están cocinando los movimientos para el próximo Clausura 2019, tanto así que uno de sus extranjeros podría despedirse de la Liga MX para ser repatriado por su país.

Al parecer el paraguayo Cecilio Domínguez estaría viviendo sus últimos momentos con la casaca de Coapa pues el candidato a la presidencia del Cerro Porteño, Raúl Zapag, ya prometió que buscará llevarlo de vuelta para reforzar al club de cara a la Copa Libertadores.





Cecilio Domínguez se deja querer por la afición americanista. 😎



Acá el regalo que recibió el '10' águila 🦅https://t.co/nmW47Uifbr — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 10, 2018

Esto no sería descabellado pues el sudamericano realmente no ha gozado con la titularidad en el Nido, en parte por sus constantes lesiones, ya que Miguel Herrera ha preferido colocar al joven Diego Laínez, quien no ha hecho nada mal las cosas.

“En caso de ganar la presidencia el Sr. Raúl Zapag uno de los primeros fichajes de la temporada 2019 de cara a todos los torneos y Copa Libertadores 2019 sería nada más y nada menos que Cecilio Domínguez. ¿Te gustaría que vuelva Ceci?”, escribió la cuenta de Twitter Soy Cerro.





De fichaje estrella a transferible… Este jugador del Ame regresaría a su país https://t.co/TNpY46tzzM pic.twitter.com/KU5dyPyozE — Deportes MX (@SportComedyMx) November 15, 2018

Asimismo, varios rumores especulan que el guaraní no entra en planes de las Águilas para el próximo año, aparte también se comentaba que podría arribar al Olimpia de su país, aunque el mismo Cecilio ya había declarado que si volvía a su tierra solamente sería para portar la elástica del Cerro Porteño.

Por otro lado, su representante Diego Serrati ya salió a contradecir todo rumor en el medio Cardinal Deportivo al anunciar que ve bastante difícil el regreso de Cecigol porque todavía tiene tres años de contrato aún cuando no es titular en América, aunque también resaltó que lo están buscando clubes importantes del fútbol brasileño y algunos de la Liga MX.





En caso de ganar la presidencia el Sr. Raúl Zapag uno de los primeros fichajes de la temporada 2019 de cara a todos los torneos y la #CopaLibertadores2019 seria nada más y nada menos que Cecilio Dominguez!

Te gustaría que vuelva Ceci?? pic.twitter.com/p5Nj9AqhNi — Soy Cerro (@SoyCerroTw) November 12, 2018





“En México puede pasar cualquier cosa. No es que no juega, está jugando. Después de la selección (en octubre) tuvo una molestia, era titular antes. (De no continuar con América en México) hay cuatro o cinco equipos importantes. Me llamaron equipos brasileños: tres equipos importantes. No ahora, sino antes de América. No lo llevaron por la forma de pago. América pago al contado. Si América le deja salir, opciones no le van a faltar”, sentenció el representante.





