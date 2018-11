¿SE VA? | César Montes pide que se analice la oferta de Chivas por él

Tras los pocos minutos de juego en los últimos torneos, el joven central mexicano César Montes, pidió públicamente a Rayados que se analice una posible oferta del equipo de Chivas por él. Tras las lesiones, las buenas actuaciones del argentino Nicolás Sánchez y del juvenil Johan Felipe Vásquez en la central, Montes perdió protagonismo y al momento de recuperarse de las lesiones no ha logrado recuperar su nivel, ni su lugar en el cuadro titular del equipo.

Azael Rodriguez/GettyImages

“Me he enterado de la posibilidad que existe, la verdad es que me siento muy halagado porque un club tan grande como Chivas se haya fijado en mí, ponga los ojos sobre mí, me gustaría que sí esta posibilidad es conveniente para todas las partes, tanto para mí como para el club me gustaría que fuera valorada simplemente. La verdad ahorita mi mente está enfocada en Atlas, que es la última jornada y la liguilla que es el cierre de torneo. Me gustaría cerrar de buena manera este torneo y regalarle un campeonato a esta afición que tanto se merece”, comento Montes, al no poder ocultar sus deseos de emigrar a otro club en busca de minutos.

Ademas, César Montes entendió el no entrar en el cuadro titular, esto por venir saliendo de las lesiones que reciente mente ha tenido. "La verdad es que yo estoy cómodo, el no sumar minutos sabemos que vengo de dos lesiones des afortunadamente y la verdad es que es entendible no, pasa en todas partes, todo el mundo se lesiona, pero uno siempre quiere estar al 100%. Des afortunadamente me tocó a mí este semestre tener dos lesiones y bueno afortunadamente para el cierre de torneo estoy recuperado y espero dar una buena liguilla, estoy a disposición del técnico para lo que él me necesite”.

Hector Vivas/GettyImages

“Físicamente me siento muy bien, estoy 100% recuperado y ya estoy a disposición del técnico hace unas semanas, el partido pasado me mandó a jugar a la 20 para sumar minutos, para agarrar un poco de ritmo. aseguro el "Cachorro".