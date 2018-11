Asensio debe dejarse de declaraciones y hablar en el campo

Recientemente, desde aquí, desde 90min, hablamos de que quizás Asensio no tenía madera de crack mundial o, al menos, no había demostrado nada de todo lo que de él se espera, salvo pinceladas puntuales, después de que afirmara que no debía tirar del carro del Madrid.

Hoy, en Marca, el jugador ha querido matizar y ha afirmado que todo se ha sacado de contexto, y que hacía referencia a los roles del equipo, no a su nula ambición por crecer, algo en lo que se ha reafirmado en la entrevista con el citado medio. Pero claro, una cosa es hablar en un medio y otra demostrarlo en el campo, y es ahí donde le toca hacerlo.

De él se espera mucho, muchísimo, y no solo a nivel de clubes, sino también a nivel de selecciones. Cuesta recordar una irrupción en el fútbol de un jugador español tan meteórica a su edad desde Raúl. Ni siquiera Xavi, Torres o Iniesta - últimos españoles con presencia en el Balón de Oro - habían ganado tanto a la edad del mallorquín. Es más, estos verdaderamente no comenzaron a rendir al 100% hasta los 24 - 25 años, pero hablaron y lo demostraron y Asensio, de momento, no.





Quizás sea la edad, quizás sea el momento convulso que vive el Real Madrid, con una salida tan traumática como la de Ronaldo, pero si aspira o quiere ser un crack mundial, es su momento. El Madrid no espera a nadie y no va a gozar de otro verano en el que no llegue un jugador TOP. Así es el Madrid, si algo no funciona, cortina de humo y fichaje bomba. Si se ha confiado en él, es porque hay algo que lo hace diferente, pero si no da lo mejor de sí en el césped, quizás será mejor buscar un crack en otro lado.