¡De infarto! | Las Wags más hermosas que se verán en las semifinales de la Liga MX

View this post on Instagram

DESLIZA ➡️ Buenos días 🌞 .HOY les quiero compartir estas dos fotografías ninguna de las dos están editadas, no tienen ninguna clase de retoque y aunque ya había subido la segunda editada pues esta de hoy es la que no tiene nada de retoque. Me enamoré de ellas porque llevo varios Meses en un proceso de vida saludable, aprendiendo a comer bien, entrenarme bien y conociendo más mi cuerpo y lo que puedo lograr con el. 💪🏻Como siempre he dicho y sigo sosteniendo hago todo este tipo de cosas con personas 💯% preparadas en los temas y pues ESTÁS SE LAS VOY A DEDICAR A MI COACHING DEPORTIVO Y AMIGO @julio.fitness @cambiosjuliofitness no fue fácil tomar la decisión de comenzar, pero el día que lo hice no quise parar y ahora menos. @julio.fitness GRACIAS poco a poco voy logrando mi mejor versión y ME ENCANTA LO QUE VEO. 🔥🔥🔥 ( fotografía @hernanboteroph )