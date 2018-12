La hermana y el mejor amigo de Cristiano Ronaldo se enfadaron por lo sucedido en el Balón de Oro

View this post on Instagram

A CEREJA NO TOPO DA VERGONHA E DO ROUBO… Só Faltava mesmo isto!! Absolutamente inacreditável o que foi feito, este ano, a grande falta de respeito porque quem realmente dentro das 4 linhas fez mais do que o suficiente para ser considerado o melhor mais uma vez. Muitos vão dizer que digo isto apenas por ser amigo, mas não, Mais do que isso, sou justo, e não me esqueço dos factos. Factos esses que falam por si e que, por mais que não quisessem que o @cristiano ganhasse , não poderiam nunca, mas mesmo nunca, passar por cima dos números reais da história do futebol e claramente fechar os olhos a quem realmente foi o melhor do mundo em mais uma época. A verdade é que: | ⚽ - Ninguém marcou mais em 2017/18 do que o Ronaldo, com 54 golos oficiais; | ⚽ - Foi o melhor marcador da Champions League pela 6.ª vez consecutiva, com 15 golos; | 🏆 - Conquistou Champions League, Mundial de Clubes, Supertaça Europeia e Supertaça de Espanha; (marcando golos decisivos) | ⚽ - Protagonizou o feito mais assinalável e memorável do Mundial 2018, com o hat-trick frente à Espanha; | ⚽ - Tornou-se o primeiro jogador do Mundo a marcar em fases finais de 9 grandes competições consecutivas de selecções; | ⚽ - Tornou-se o primeiro jogador do Mundo a ultrapassar a marca dos 400 golos oficiais nas 5 grandes ligas europeias; | ⚽ - Marcou em Turim, ainda pelo Real, o melhor golo do ano e provavelmente o melhor da história da Champions League; | ⚽ - Entre todos os candidatos à Bola de Ouro, nenhum está a ter um arranque de temporada tão esmagador, com golos , Assistências e grandes exibições ; caso consigam contrariar estes dados apresentem .🤷🏻‍♂️ Contra factos não há argumentos #CR7 #TheBestEver Uma coisa é certa, ainda vão ter que “aturar” o melhor de sempre por muito tempo ☝️🙌🏻💪. A história continua 😀🙌🏻🤴#CR7 #TheBest #ProudOfYouBro #Living7egend #NadaContraoGrdJogadorModric #MasContraFactosNaoHaArgumentos 🤷🏻‍♂️☝️🤜🏻🤛🏻