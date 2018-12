Simeone: "No tengo una varita para saber qué pasará en 2019"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, compareció antes los medios de comunicación en la previa del partido de Champions League contra el Brujas. Los rojiblancos ya tienen el pasaporte para la siguiente ronda de la competición pero aun queda por decidir quien será el primero de grupo.





El rival: "Podemos hablar por lo que hemos visto. En el primer partido con el Mónaco hizo un buen partido que se les escapó, luego compitió en Madrid. Perdió puntos al inicio y pudo haber sacado más. En consecuencia de esto veo un equipo competitivo, muy bien trabajado. Es verdad que ha competido de la mejor manera. Ha sufrido lesiones que han influido. Esperamos un partido complejo, de Champions. Donde todos quieren ganar y posicionarse en Europa".





La importancia de liderar el grupo: "Este año lo hemos hablado en la reunión de entrenadores. Que la próxima temporada se pueda cambiar. A partir de cuartos es sorteo y no es justo que el segundo tenga más posibilidades. Pero la Liga no es lo mismo que una eliminatoria. Hay que ir siempre a lo mejor y lo mejor es siempre ganar ya que no tenemos una varita mágica para saber si es mejor ser primero o segundo".





Soccrates Images/GettyImages

No sirve el empate: "Está claro que el arranque de los partidos son importantes. Qué equipo juega en consecuencia... si decides esperar y no haces contragolpes no estás haciendo el partido que quieres. Esperamos ser contundentes, pero si defendemos y no hacemos contraataques no es el partido que queremos".





El momento de Kalinic: "Estamos viendo qué resolver para el partido de mañana. Está en el grupo y tiene chance de jugar como todos los que están aquí. Le iremos acompañando en función de lo que está haciendo".





El mercado, el futuro de Diego Costa y de Godín: "No tengo varita mágica (para hacer realidad su deseo para el mercado). Espero que Diego sea el mejor refuerzo en febrero. Me he comunicado con él y estoy cerca de lo que le sucede. Esperar que se recupere y tener un refuerzo importante para la parte final de la temporada". "Siempre digo lo mismo (sobre Godín) y ojalá se resuelva de la mejor manera. Entiendo que el club está haciendo sus gestiones y se espera una resolución para el futuro".