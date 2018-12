El puesto que Boca le ofrecerá a Juan Román Riquelme para que regrese al club

Luego de la derrota en la final de la Copa Libertadores de América ante River, la más dura en la historia del club, el máximo ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, rompió el silencio y salió a bancar a los jugadores que integran el plantel Xeneize, llevando el foco hacia el descenso Millonario.

"Tampoco me vendan que el otro equipo es una maravilla. Tiene un grandísimo jugador como Nacho Fernández, que es un jugador diferente. El partido iba a los penales si no nos expulsaban un jugador -por Barrios-. Tampoco pensemos que nos ganó Guardiola, no nos cagaron a bailes", comenzó diciendo en Fox Sports Radio.





"MAÑANA ANGELICI SE REÚNE CON RIQUELME"#AgendaFOXSportsAr | Informó @AlinaMoine que la dirigencia de Boca intentará convencer al máximo ídolo Xeneize para ofrecerle el cargo de manager. pic.twitter.com/ApbyW1ksHf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 13, 2018

Allí recordó la pérdida de categoría de River: "No es lo mismo jugar un partido por ganar una Copa que uno por no descender. Me parece que es mucha la diferencia. Es difícil opinar porque nosotros nunca tuvimos que estar en ese lugar, ni vivimos esa situación. Espero que nunca nos toque", picanteó después.





Sus declaraciones cayeron muy bien en la dirigencia encabezada por Daniel Angelici y, a pesar de las diferencias existentes entre ambos, el "Tano" le ofrecerá un cargo en el club azul y oro de cara al próximo año.

Si bien el primer nombre para el puesto de manager fue el de Nicolás Burdisso, Román también será tenido en cuenta para ocupar dicho lugar. Otra opción es integrarlo para la secretaría técnica, en una especie de asesor de jugadores.





Por lo pronto, el crack volverá a La Bombonera para despedirse con su gente: "Pasó mucho tiempo desde que me retiré y soy honesto, pensé en que no lo iba a hacer. Pero quiero ver a la gente de Boca, quiero vivir un momento más con los hinchas. No sé si a mitad del próximo año, en octubre o en noviembre, pero de ahí no pasa. Necesito entrar a la Bombonera, estar con la gente y sentir el cariño de los hinchas. Los extraño un montón, tengo ganas de ponerme los cortos, los botines y entrar al patio de mi casa", culminó Riquelme.