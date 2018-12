La carta de despedida de Matias Alustiza a Pumas

View this post on Instagram

Por este medio me toca despedirme, ayer me llamo el director deportivo de Pumas Leandro Agusto para comunicarme que David Patiño ya no me iba a tener en cuenta por qué quería darle más oportunidad a Brian Figueroa 👍. Solo me queda agradecer por este lindo año, decirles Gracias a cada uno de mis Compañeros, Utileros, Masajistas, Médicos, Kinesiologos, Cancheros, a mi amigo el PALOMAS y en especial a la gran AFICIÓN DE PUMAS que son los que hacen grande a esta institución, GRACIAS por su apoyo y reconocimiento en cada partido. Fueron los que me dieron la motivación y la confianza para jugar cada minuto que me toco entrar. ABRAZO GRANDE HASTA SIEMPRE ALUSTIZA👍👏⚽️