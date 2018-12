Valverde se cansa por las críticas a la falta de uso de la cantera

Rueda de prensa de Valverde previa al partido entre el Celta y Barcelona este fin de semana, que será el último antes de las vacaciones de navidad. Ha hablado sobre distintos temas, pero sobre todo obre el fichaje de Murillo y la cantera del equipo.









¿Cuenta con los jugadores del filial? : "También miramos a los jugadores del filial, pero una temporada no la puedes hacer con dos centrales, ni siquiera con tres, y no sabemos cuándo volverá Samuel y la lesión de Thomas es, al menos, hasta mitad de enero. Chumi, Cuenca, Mingueza.. pueden entrar, pero que puedan llegar a ser titulares dos centrales del B que están en segunda B (en caso de lesiones) es complicado. De ahí que aprovechemos el mercado que está ahora abierto y sin descartar que poco a poco puedan entrar los jugadores del filial. No hay que hacer demagogia con estos temas. Tenemos a Miranda, estará Wagé cuando lo podamos inscribir en enero, Chumi... Vamos intentando que entren poco a poco. Pero no vamos a cambiar a todos los jugadores por los del B para que alguien esté contento, hay que ir haciendo las cosas progresivamente".





¿Se sabe si Umtiti será operado?: "Me encantaría tener una respuesta sobre eso. Los médicos están en contacto con él asiduamente y en función de lo que digan y cómo evoluciona, ya veremos".

¿Es Murillo un fichaje aprobado por Valverde? "Los fichajes los hace el Barça, eso sí, la idea es que viniera un jugador que conociera la Liga porque empezamos dos competiciones ahora y tenemos muchos partidos... Pero ¿sabéis que Murillo no juega mañana? Porque habéis vuelto a preguntar por él. Sabemos que Murillo no estaba jugando en el Valencia, de lo contrario no hubiera podido venir. Hay que tener en cuenta todos los condicionantes. Si tuviéramos 100 millones de euros para poner encima de la mesa y traer un jugador que está jugando de titular... pero no era el caso. Eso no quito que confiamos en Murillo y en que podrá ayudarnos"

¿Le preocupa Coutinho?: "¿Coutinho? Ya sabéis cómo son las cosas a lo largo de la temporada. Cuando jugaba Coutinho preguntaban por Dembélé, y ahora es al revés, aunque también ha jugado en los últimos encuentros. Eso no quiere decir que no pueda jugar mañana, nos ha dado muchas cosas y nos las dará".

¿Podrá jugar Semedo ante el Celta?: "Creemos que Semedo estará para entrar en la lista y jugar, ya ayer (jueves) entrenó con el grupo y somos optimistas; y en el caso de Sergi Roberto, como en el del Malcom, creemos que le falta un poco, ya veremos".

¿Puede llegar Rabiot al club?: "La situación de Rabiot en el PSG es una cuestión de otro club y no solemos ni queremos meternos porque son cosas que atañen al jugador y su club" (en principio, Thomas Tuchel no lo utilizará porque no ha renovado su contrato).

Se ha hablado mucho de Rodrigo Caio como posible fichaje, ¿Qué opina de él?: "A Rodrigo Caio lo conozco poco. Sé que se habla de ese jugador como se habla de otros muchos a lo largo de la temporada y se les relaciona con el Barça. Sé que juega en el Sao Paulo, pero poco más".

¿Con la llegada de Murillo dan por cerrado el mercado de Invierno de fichajes para el Barça? "Sería el primer entrenador que cerrara el mercado de invierno antes de que se abra, porque se abre el 1 de enero. No sé cómo van a ir las cosas porque a veces el 5 de enero son de una manera y el 29, son diferentes. Empezaremos con lo que tenemos y a ver si vamos bien. Esperemos que no tengamos un problema en enero que nos haga replantearnos algo, toco madera. ¿Qué quiero que aporte Murillo? Pues no sé, además de jugar bien y ayudar a que no nos metan goles... Yo solo le pido que juegue bien, que se integre cuanto antes en el grupo, y no sé si debe ser muy gracioso o no, pero con que sea normal, ya nos vale (con ironía)".