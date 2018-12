El 'palo' de Xavi al Real Madrid por su juego 'desordenado'

Xavi Hernández es considerado uno de los mejores centrocampistas que han pasado por la historia del FC Barcelona y de la Selección Española. Ahora, a sus 38 años, vive sus últimos instantes en el deporte rey como futbolista profesional de la mano del Al Sadd. A su vez, se prepara para ser futuro entrenador. En este sentido, el mediocentro ha concedido una reciente entrevista para el diario Marca en la que ha hablado acerca de su futuro y de su estilo como técnico.

Como culé desde que nació, Xavi comparte con el resto de barcelonistas esa eterna rivalidad hacia el Real Madrid. En este sentido, el futbolista se ha mostrado contrario al estilo de juego que actualmente practican los merengues y es partidario de tener la posesión del balón por encima de todo. "Yo no tengo la verdad absoluta, solo defiendo un estilo. Jugar bien, para mí, es tener el balón. El Madrid juega a otra cosa, pero ha ganado las tres últimas Champions. Cuando no tiene el balón, no todo el equipo tiene una responsabilidad grande, ellos miran más hacia el talento individual, sin una actitud tan colectiva. Es un juego, sin ser esto una crítica, más desordenado. Es un 'ataca tú, y yo te ataco'. Y normalmente, te ganan por su calidad", opinó.

Un joven de La Masía cumpliendo su sueño 🙏



Se cumplen 20 años del primer gol de Xavi Hernández con el @FCBarcelona_es en #LaLiga. 💙🔙❤ #LaLigaHistory pic.twitter.com/o1xp89NkxS — LaLiga (@LaLiga) December 20, 2018

Una de las cosas que más le sorprende a Xavi de la profesión de entrenador es la poca paciencia que tienen los dirigentes de algunos equipos, como fue el caso de Florentino Pérez con Lopetegui. "Yo creo que Julen quiso ordenar mucho al Madrid, cosa que no habían hecho en los últimos 15 ó 20 años, sin un orden absoluto. Julen es muy metódico, de trabajar los onces en una línea, de presión alta... y el Madrid no se acostumbró. No le dieron tiempo. Julen no tuvo tiempo, como otros. El del Huesca, por ejemplo (Leo Franco). ¡Era un recién subido y lo echan en octubre! Me sabe mal. Yo también estaré expuesto a eso. En el curso de entrenador te lo dicen: 'Te llamas Xavi, pero, si pierdes, puedes estar en el paro en 0,1 segundo'".





Para el futbolista nacido en Tarrasa, una de las claves de la situación que vive el Madrid es que no fue capaz de jugar bien en equipo tras la marcha del crack Cristiano Ronaldo. "Yo pensaba que el Real, sin Cristiano, iba a jugar incluso mejor colectivamente. CR7 te da muchas cosas individuales, por los 50 goles que marca, pero yo creía que el Real iba a jugar muy bien sin él. Y, de hecho, con Lopetegui, tuvo algún partido así, con la Roma o en Moscú. Pero no le dieron tiempo", recalcó.

No importa lo chico que sea el arco, ¡Isco la mete igual! pic.twitter.com/iDnE8LpBYW — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2018

Por último, Xavi analizó la suplencia de Isco Alarcón con el conjunto blanco y aprovechó para mandarle un 'recado' al futbolista malagueño, que en su opinión debe ser más decisivo de lo que está siendo."A ver, no tengo nada contra él. Me parece un futbolista espectacular. ¿Sabe qué pasa? La gente que no entiende de fútbol o que no son entrenadores no asimila que lo que hace Isco, o lo que hacía Iniesta, debe ser decisivo, no hacerlo en mediocampo para el 'ohhh' del público. Eso está muy bien, pero no es productivo. E Isco es capaz, como Iniesta, Silva, Modric... Son jugadores que deben ser decisivos. Isco puede dar el paso al frente y ya parecía que lo había hecho con Lopetegui en la selección, como ante Italia. Isco debe hacer, por su talento, muchos partidos de ese tipo. Pero no vale solo con el 'ohhh en mediocampo'. Vale el ohhh... ¡y asistencia o gol! Tienen que marcar la diferencia, como Asensio o Coutinho", finalizó.