Alfaro reconoció que los comentarios de Maradona lo avergonzaron

El flamante entrenador de Boca reveló cuáles fueron sus sensaciones al escuchar al campeón del mundo en 1986, que se deshizo de elogios para el ex Huracán y, además, contó una anécdota que tuvo con el Diez.





"Es lo máximo que tiene hoy el fútbol argentino para Boca. No hay otro más capacitado y con más sabidurías que él", elogió Maradona a Gustavo Alfaro a pocos días de haber reemplazo a Guillermo Barros Schelotto. El elogio llegó a los oídos del nuevo entrenador de Boca y reveló qué sintió al escuchar al Diez.

"Me dio un poco de vergüenza, en serio. Es demasiado elogio. Diego es mi ídolo y tengo una debilidad particular con él. Crecí detrás de todo los años dorados de Diego y de lo que nos dio, y tuvo gestos conmigo que me conmocionaron", soltó Alfaro en una entrevista con Clarín, contando la admiración que siente por Maradona. Y siguió: "Me crucé con él varias veces, en los mundiales, me invitó a su cumpleaños y siempre tuvo gestos de demasiado elogio hacia mi persona. Para mí, que soy un gringo de Rafaela, tener el reconocimiento del más grande de la historia del fútbol mundial me hace poner colorado. Me llena de orgullo y es una caricia cálida al alma".





Alfaro lleva un puñado de días con el plantel pero ya conoce las exigencias que conlleva estar al mando del Xeneize. "Boca es una dimensión distinta a las demás. Boca es patrimonio mundial. Me pasó de estar en Estados Unidos o México y Boca tiene una repercusión que no reconoce fronteras. Te genera un estado de euforia y a medida que te acercás al núcleo es todo más intenso. Todo eso te pone siempre en un estado de excitación. Y ahí hay que tomar distancia para no perder el equilibrio. Si no estás bien plantado te lleva puesto", cerró.

A espera de nuevos refuerzos y con la duda que genera el mediocampo, el de Santa Fe ya empezó a entrenar y esperanza a todo el mundo Boca, que sueña con levantarse del golpe recibido en Madrid.