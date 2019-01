La extraña cláusula que Rabiot exige para fichar por el FC Barcelona

El FC Barcelona lleva persiguiendo el fichaje de Adrien Rabiot ya varios meses y desde que saliese su nombre a la palestra han sido muchas las ocasiones en las que los medios han asegurado que ya estaba confirmado.





Sin embargo, cada día que pasa salen nuevos impedimentos para que el mediocentro ponga rumbo a la Ciudad Condal. El último contratiempo que tendrá que solventar la directiva blaugrana tiene que ver más con lo deportivo que con lo económico, pero es un aspecto a tener muy en cuenta.





Jean Catuffe/GettyImages





El futbolista francés exige que en su nuevo contrato figure una cláusula por la cual se le garantice que no deberá jugar en la posición de 'seis', puesto que en el Barça desempeña Sergio Busquets. Una condición que desde el club azulgrana intentarán negociar pues no es algo que dependa de la directiva sino del entrenador, puesto que es él quien decide cómo y dónde deben jugar cada uno de los jugadores de la plantilla.

Aunque el joven galo ha ocupado ya esa posición en el PSG, siempre en sustitución del encargado titular de cubrir ese puesto, prefiere lucirse en el apartado más ofensivo del campo, actuando como interior. Rabiot, conocedor del gran interés del club por cerrar su fichaje, busca sumar una serie de requisitos para que su llegada y estancia en Barcelona sea lo más placentera posible, y será complicado conseguir que ceda.





Le principal point d’achoppement dans la signature du contrat entre #Rabiot et Barcelone réside dans le fait que ce dernier a demandé que soit stipulé une clause qui lui éviterait de jouer en position de «6 » — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) January 9, 2019





El propio jugador, propiedad aún del París Saint-Germain, explicaba su desencuentro con la posición de mediocentro defensivo hace varias temporadas, coincidiendo con un partido ante el FC Barcelona en el que debía sustituir a Thiago Motta cubriendo esa posición. El francés se explicaba así en Le Figaro:

"Mi posición favorita es de interior. Puedo proyectarme en ataque, estoy más libre con el balón. Ahora,el entrenador me pide que juegue más retrasado como pivote; lo hago para el equipo y tal vez para preparar el partido de Barcelona. Es una posición en la que jugaba de joven, en el centro de formación. Cuando juegas como pivote es preciso ser eficaz, jugar rápido, no subir al ataque demasiado porque también estás para ayudar a la defensa. A mi me gustar subir al ataque a menudo... No me importa jugar allí, pero ya tendré tiempo en mi carrera para retrasar mi posición"

Su actual entrenador en París, con el retiro de Motta, encontró en el veterano Lass Diarra a su nuevo pivote, pero el francés anunció hace ya unos meses que se también colgaba las botas. Casualmente fue desde ese momento cuando Rabiot comenzó a ser marginado del equipo parisino, aunque a Tuchel no parecía importarle mucho esa negativa de su mediocentro, pues en septiembre afirmó que: "Rabiot puede cumplir esa función, pero es un jugador con una vocación más ofensiva y al que le gusta tomar riesgos [...] Me gusta mucho, pero no estoy seguro de que su perfil sea el de un 'número seis'. No es una cuestión de su talento: podría hacerlo, sin duda, pero no basta con tener las condiciones físicas o técnicas. También se debe pensar como un 'seis'".





Soccrates Images/GettyImages





En Barcelona, ante esta exigencia del francés, no han tardado en buscar alternativa, o complemento, para cubrir esa posición. El elegido, que ya lleva un tiempo también sonando como candidato, es Frenkie de Jong, el mediocentro del Ajax de Amsterdam. El holandés supondría una gran inversión económica en Can Barça, pero asumible teniendo en cuenta su juventud y proyección de futuro, y que Rabiot llegaría libre en verano. De Jong si que es un puro mediocentro defensivo que podría hacer las veces de Busquets, pero también actuar como defensa central.