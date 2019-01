Maxi López, sobre Wanda Nara: "Me llama cuando su marido está en la concentración"

El delantero de Vasco Da Gama volvió a la carga contra su ex pareja y dejó en claro que la relación no es buena. Lee las polémicas declaraciones del delantero en una entrevista radial.





Cuanto todo parecía que la relación entre Maxi López y Wanda Nara había mejorado, o al menos parecía distenderse, el delantero fue crítico con su ex pareja y confesó que "la relación no es buena". En una entrevista en radio La Red, el jugador de Vasco Da Gama no tuvo piedad y volvió a la carga contra la modelo.

"Me pasé todas las vacaciones del fútbol brasileño en Italia, durante un mes, para pasarla con mis hijos y no interrumpir sus planes. Porque obviamente van al colegio, se entrenan y me acomplé un poco a los planes de ellos. Pero todo el tiempo me encuentro con una persona que buscó bloquear esa relación que intento establecer con mis chicos. Es difícil porque siempre son problemas, siempre hay un 'pero'"





Resulta que el que pone fotos en mi insta de VOS soy yo, el que llama cuando el otro no está en casa , siempre yo!! Tanta necesidad de una relación a 3 integrantes tenes?después de 5 años.. 🙄 Yo quiero una relación y vida normal con mis hijos., vos NO — Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) January 11, 2019









Dicho eso, Maxi López fue por más y disparó con munición gruesa contra su ex esposa Wanda y actual mujer de Mauro Icardi: "Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más".

Los conductores le consultaron el motivo del llamado y Maxi fue tajante: "No sé para qué me llama en días puntuales. Lo que pasa es que yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco, y después no hablo durante meses con los chicos. Todas cosas que son así porque la mujer y en este caso, la madre de los chicos, vive con ellos".