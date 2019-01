Valverde sobre el caso Neymar: "A mí nadie me ha llamado"

Ernesto Valvede compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro liguero que disputara el FC Barcelona contra el Eibar en el Camp Nou, mañana, a las 18:30.





Eibar: “Tiene una identidad muy clara, muy marcada por Mendilibar. Es algo que le funciona de maravilla. Juegan de una manera que muchos no lo hacen. Otros lo hacen parecido pero no con el mismo convencimiento. Ellos van a venir a apretarnos arriba, a intentar que no podamos superar su presión, que nos metamos en su juego, a intentar que demos balones largos... Es el equipo que más balones roba en campo contrario y es por lo bien que van a la presión. Tenemos que ser conscientes de superar la primera presión y aprovechar nuestra salida para contar con el espacio que dejan detrás”.

Coutinho: “A lo largo de la temporada se suceden los partidos, en unos estás bien y en otros no tantos. Coutinho ha hecho grandes partidos con nosotros y esperamos que lo siga haciendo. Me fijo más en las cosas buenas, hay que intentar aprovecharlas. Dembélé y él pueden jugar juntos. Yo intento jugar con cierto equilibrio para atacar y defender”.

Coutinho falso 9: “Si no viene un delantero, habría que pensar en soluciones. No sé hasta qué punto eso podría ser. Hasta ahora no me lo he planteado. He pensado en otras situaciones, jugadores que pueden jugar fuera pero tengan llegada. Habría que valorar todo”.





Fichar un delantero: “Tenemos que valorarlo. Con la salida de Munir tenemos un espacio, también con la lesión de Rafinha. El mercado está abierto y veremos si se puede incorporar algún jugador”. “Si viene alguno, solo valoro que se adapte rápido al equipo. La primera valoración es que no tenga proceso de adaptación”.

Neymar: “Es un gran jugador, no tenemos ninguna duda, pero ahora está en otro equipo. A mí no me ha llamado nadie para decirme nada de esto”.

Cucurella: “Está haciendo una buena temporada. Es una gran noticia para él, para el Eibar y para nosotros. Empezó jugando poco como lateral y ahora se está asentando de interior. Para dar el paso al fútbol de primer nivel, pasar por las manos de Mendilibar ayuda”.





Jugadores del filial: “Yo creo que hay que tener paciencia con los jugadores de abajo. Este año ha habido un descenso de categoría y el equipo ha cambiado mucho. Han entrado muchos jugadores jóvenes. Siempre hay un jugador joven que con 18 tiene una progresión espectacular pero lo normal es que les cueste un poco más”.

Messi puede llegar a los 400 goles en Liga: “No sé qué decir que no haya dicho ya. Es una cifra espectacular, fuera el alcance de todos los que estamos en esta sala. Esperamos que caiga cuanto antes ese gol 400”.

Sufrir contra tres centrales: “Hemos ganado bien a equipos que nos han jugado con tres centrales. Yo creo que es más otra cuestión, no tiene que ver con el esquema. Lo achacó a otras cosas, a situaciones que no hemos entrado bien”.





Jugadores-empresarios: “Lo valoro muy positivamente. Con Piqué nos está saliendo bien. Estas cosas le centran todavía más. Todos los jugadores tienen un sambenito de que no se preocupan por otras cosas y él es al contrario”.

Lateral izquierdo: “El mercado está abierto, hay unos condicionantes pero hasta que no termine el mercado lo valoraremos. Las soluciones, actualmente, las buscaré en el equipo y en el B”.