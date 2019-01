El Atlético de Madrid está oxidado

Se la prometían muy felices los aficionados del Atlético de Madrid el pasado verano. El equipo invirtió fuerte, retuvo a Griezmann, al que le brindaron un salario a la altura de los mega cracks y ganaron en la Supercopa. A estas alturas de temporada, todo parece un espejismo.

Soccrates Images/GettyImages

El equipo está en la zona alta en la tabla liguera, es cierto, pero con sensaciones contrapuestas. No juega a nada, gana casi por jerarquía, porque tiene buenos jugadores que puntualmente brillan, pero su estilo de juego dista de ser el que alguna vez fue, el famoso "partido a partido" ha dado paso a "a ver qué hace hoy Oblak y quién soluciona hoy la papeleta arriba".





Parecía que el proyecto daba un paso más este verano, pero se ha dado un golpe de frente con la eliminación en Copa del Rey ante el Girona, club al que, por cierto, no ha ganado este año. En Liga ya tiene al Barça a cinco puntos y parece que el 'Cholo' y los jugadores casi que se conforman. Incluso, hay cierta sensación de que por fin se vislumbra el fin del ciclo. No hay más que ver a ciertos pesos pesados, que están como oxidados y que no son lo que fueron.





Lo más crítico es la defensa. En un pasado no muy lejano, era una muralla, ahora es una valla no muy difícil de saltar. Que el aficionado no se eche las manos a la cabeza porque se vayan en verano Juanfran, Godín y Filipe Luis, es que incluso puede ser una buena noticia. A nadie se le escapa ya que Arias le ha pasado por delante al lateral valenciano y Luis Filipe, cuando no está lesionado (ya acumula más de 40 días lesionado esta temporada), pues algo ofrece, pero no al nivel de antes. Al que quizás no se le puede objetar mucho es a Godín, pero tampoco está para muchos alardes. Y en la misma terna se puede incluir a Koke: Luis Enrique fue el primero en verlo y por algo será.

Denis Doyle/GettyImages

Estos son los ejemplos más claros del declive, son los pesos pesados que auparon al Atlético hace casi 5 años a ganar la Liga. De todos modos no hay que dejar de creer: el Atleti todavía puede ponerse de pie. Hay fichajes que no han funcionado y jugadores que no están rindiendo (lo más lógico es que acaben saliendo) pero también acabarán llegando otros que darán nuevo aire al colchonero. Y una cosa está clara, el óxido del Atlético de Madrid es más fácil de quitar que hace 7 años, cuando llegó Simeone. Es mejor pensar que la renovación está inconclusa y seguirá así durante la temporada que viene.