​Hiram Mier espera volver a la Selección próximamente

El nuevo refuerzo de Chivas, Hiram Mier, está viviendo un buen momento en el actual Torneo Clausura 2019 pues en estos momentos son la mejor defensa del campeonato todo gracias al trabajo que ha desempeñado a lado de Jair Pereira, Miguel Ponce y Josecarlos Van Rankin.

Manuel Guadarrama/GettyImages





Desde su debut en el 2010 con Rayados de Monterrey, el zaguero siempre estuvo en el radar del Guadalajara gracias a sus buenas actuaciones pues incluso fue galardonado como revelación del certamen, en el cual salieron campeones.

Aunado a ello, llegó a la Selección Sub-22, bajo el mando de Luis Fernando Tena, y a la Mayor con José Manuel de la Torre, participando en Copa Oro 2011, Copa América 2011, Juegos Panamericanos 2011, Juegos Olímpicos 2012 (ganando la medalla de oro) y la Copa Confederaciones 2013, pero más adelante las lesiones le pasaron factura y comenzó a perder brillo con los regios al grado que perdió la titularidad y al final salió rumbo a los Gallos Blancos del Querétaro en el Clausura 2017.





"Hiram Mier tiene nivel para ir a Europa" - Víctor Manuel Vucetich



"Creo que Hiram está entre los dos o tres jugadores, que están en el futbol mexicano, de lo mejor que hay. Está para pelear un lugar en la Selección”, puntualizó pic.twitter.com/EOG2Pd2lxA — LOS ROJIBLANCOS (@Rojiblancos_los) January 23, 2019





Bajo la tutela de Rafael Puente Jr. volvió a ganar confianza elevando nuevamente su nivel, cumpliendo finalmente su sueño de arribar al Rebaño Sagrado y así ganarse un nuevo llamado al Tricolor pues durante la etapa del colombiano Juan Carlos Osorio jamás fue requerido.

Actualmente, el nacido en la Sultana del Norte está feliz por probar la grandeza de los rojiblancos sin saber si llegará o no a ser un referente, además no descarta retirarse algún día vistiendo esos colores, aunque sabe que todavía tiene mucho camino por delante pues siente que está en el mejor momento de toda su carrera, así lo mencionó en una entrevista al portal Mediotiempo.





Nuevo bastión chiva, Hiram Mier espera con constancia volver al Tri https://t.co/pWpldI2zfE — Ultra Sport Qro (@ultrasportqro) February 1, 2019

“Sólo he estado en Monterrey y Querétaro, ahora estoy aquí en Chivas y sí me gustaría, la verdad que me ha gustado mucho estar aquí, la gente me ha demostrado mucho cariño. A Jair le quedan muchos años por delante por jugar y eso (ser referente) no me pasar por la cabeza. Sí me pasa por la cabeza el estar mucho tiempo acá, en hacerlo muy bien, en conseguir cosas importantes y dejar huella”, declaró el defensor de 29 años.

“Siento que estoy en mi mejor momento porque me siento un jugador maduro, muy bien físicamente y al final de cuentas eso abarca mucho, que estés bien físicamente es casi, casi el cien por ciento. Aparte, si mentalmente estás fuerte, estás muy completo y sí, me siento en mi mejor momento”, añadió.





“Sí me gustaría (retirarse en #Chivas), la verdad es que me ha gustado mucho estar aquí, la gente me ha demostrado mucho cariño”



- Hiram Mier. 🇦🇹 pic.twitter.com/4bZwHcqTa8 — CHIVAS (@InfoChivas_) February 2, 2019





El Principito compartió que la prioridad del cuadro tapatío es entrar a la Liguilla luego de tres torneos consecutivos sin lograrlo, pero no descartan enfocarse en los otros torneos, sobre todo en una revancha por el Mundial de Clubes.

Por otro lado, tras la visita del argentino Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, todos los elementos de Chivas se ilusionaron por un posible llamado, así que Mier ve viable una nueva oportunidad luego de haber sido borrado en el último proceso del Predicador, sin embargo, aceptó que ya ve muy lejos la posibilidad de jugar en el Viejo Continente.





Muchas gracias @Chivas por el recibimiento que me dieron, estoy muy emocionado por llegar a defender este escudo. ¡Gracias a la gente por la bienvenida y sus comentarios, estoy seguro que lograremos cosas importantes!#somoschivas pic.twitter.com/GAQpyJBXuK — Hiram Mier (@HiramMier21) December 8, 2018





“Cuando llegó Osorio no tuve ningún llamado, no tuve ningún acercamiento, alguna llamada, nunca hubo nada. Creo que me falta algo por mejorar para buscar un nuevo llamado, pero siempre lo tengo en la cabeza, de regresar a la Selección Nacional y ser un poco más constante”, finalizó.





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, @90min_es!