Barovero habló de su posible regreso a River: "Si tengo que volver.."

Marcelo Barovero dialogó en exclusiva desde México con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y la Televisión Cooperativa. El arquero oriundo de Porteña y que dejó una huella inolvidable en River y actualmente en Monterrey tocó todos los temas. "En México recupere el equilibrio entre la familia y el trabajo" reconoció. "Trapito" también llenó de elogios a Gallardo "No solamente fue mi entrenador, también fue como un guía y un papá, además de entenderme".

Por otra parte, habló sobre sus chances en la Selección Argentina "No pierdo la esperanzas, pero tampoco me perdí grandes cosas por no estar en la Selección. En el último tiempo pasaron cosas en la Selección que provocaron un daño en la imagen de la historia. Han pasado cosas en los últimos años en la Selección que han hecho que no sea valorado el lugar como se debería valorar", sostuvo. Por último, se refirió a la final que River le ganó a Boca en Bernabeu y hasta inclusive dejó la puerta para volver a River.





¿Cuál fue la mayor locura que hizo un hincha de River después que le atajes el penal a Gigliotti? - Conocí gente que se hizo un tatuaje con esa acción y el penal que ataje. Me parece algo muy fuerte. Fue algo muy lindo y gratificante. También recuerdo que hubo una familia que fue a verme a una pretemporada y todos estaban vestidos con el buzo verde. Desde el bebe hasta al padre. Después veo niños que se emocionan cuando me ven. Si hay algo que disfruto, es cumplirle un sueño a los más pequeños. Se habló mucho de ese festejo, no tuvo nada de particular, pero el problema, en ese momento, es que quedaban todavía 90 minutos y no habíamos ganado nada. Como arquero, uno está constantemente imaginando cosas y hasta que no llegás al vestuario, realmente andas preocupado y pendiente de que no entre ninguna pelota.

Image by Mundo River Plate

¿Cuál crees que es el punto de inflexión en el ciclo Gallardo? Vos lo viviste desde el inicio.. - Antes que llegue Marcelo, el título con Ramón fue muy importante para ese grupo de jugadores porque nos sacamos un peso de encima. Creo que el punto de inflexión del ciclo de Marcelo Gallardo fue la serie con Boca por Copa Sudamericana, a todos nos marcó la Copa Sudamericana, pero sí, fue una serie y un momento que comenzó a identificar a la gente con el equipo. Esa serie tuvo muchos condimentos muy fuertes. El gol de "Pischu", el penal, la historia de Marcelo y el fallecimiento de su mamá. Creo que la historia de Gallardo en River se sigue agigantando y esto hace que el punto de inflexión se vaya corriendo.

¿Quién fue Gallardo para Marcelo Barovero? - Es el técnico, de todos los que tuve, que mas relación me tocó tener por la cercanía, por mi lugar de referente y capitán del equipo. Marcelo fue una persona que me ayudó mucho y por sobre todas las cosas me entendió. Hemos pasado momentos increíbles. Estoy seguro que todos los jugadores que pasamos por River bajo su conducción los marcó. A mi me marcó muchísimo. Soy un agradecido de haberlo encontrado en el camino.Gallardo conmigo solamente no actuó como entrenador, también lo hizo como guía y hasta fue como un padre para mi. El esta preparado en todos los ámbitos por algo logró lo que logró.

Image by Mundo River Plate

¿Es el momento de Gallardo para la Selección Argentina? - Creo que tiene los méritos suficientes para estarlo y la preparación para hacerlo, pero el sabrá cuando será su momento indicado para aprovechar esa oportunidad. Esperemos que siga con esta continuidad de trabajo, buenos resultados y esas cosas visibles que se ven mas allá de ganar o no ganar un partido. El es realmente quien esta consciente de sus posibilidades y de su momento.





¿Ves reflejado a Barovero en Armani? - Si. Fue determinante y para estar en ese arco tenes que serlo. Después las cualidades son distintas a las mías. Pero esto se trata de responder y estar a la altura y él lo hizo. Ese Barovero que brilló en River, como este Armani. ¿No hubiese merecido la misma chance que tuvo armani en la Selección?

Image by Mundo River Plate

¿Aceptaría si te vienen a buscar de Boca? - No para nada. Mas allá de mi identificación con River, hoy es imposible que un jugador vista ambas camisetas en un corto tiempo.

¿Volverías a River? - En el fútbol todo esta abierto. Y mas en River que me fui de la buena manera. Eso me da la posibilidad, que si tengo que volver sería un paso importante.





ENTREVISTA COMPLETA:

Ganaste la Copa Libertadores, torneo local, Sudamericana, Recopa, pero ¿En cuanto te cambio el sentimiento la despedida que viviste en el Monumental? - Fue increíble, porque no fue un partido despedida, pero pareció que lo fue. Era un partido de liga, pero sabía que era el último. Mas allá de los triunfos colectivos que conseguimos, me quedo con el respeto y gratitud de la gente, dirigentes, compañeros por sobre todas las cosas. Fue único e imborrable, fue una muestra de consideración hacia mi de todo el mundo River. Recuerdo que Gallardo me abrazo, no recuerdo que me dijo, porque estaba invadido. Ese momento fue como estar en el cielo por un rato, fueron minutos únicos que realmente perdes conciencia de todo.

¿Cómo vivió la final que River le ganó a Boca? - La final de Madrid tenía bastante lógica, de antemano se sabía que River la iba a ganar, pero tenía que demostrarlo y lo pudo hacer. Me llenó de mucha alegría porque River, los jugadores y el cuerpo técnico la merecían. Eran merecedores de ese torneo. Me emocionó ver a ellos, a la gente que uno aprecia festejar y disfrutando.