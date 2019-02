REVELADO l Landon Donovan da a conocer por qué salió de León

Landon Donovan tuvo un paso fugaz por el equipo de Club León y fue ayer cuando el jugador norteamericano decidió revelar por que salió del cuadro esmeralda.

Si bien se sabe que al norteamericano no le fue bien con el equipo mexicano, el futbolista dio detalles de por que no siguió en León: la poca confianza que le dio Gustavo Díaz, "No estaba funcionando como queríamos y hablé con el presidente (Jesús Martínez JR), en ese momento quisieron mantener al técnico que había y él que no me daba opción de jugar mucho. Por eso les dije que no hacía sentido que pagaran tanto por mí si no me dejaban jugar, no era bueno para mí ni para ellos, así que mejor nos separamos". "No soy un hombre al que le importa tanto dónde juegue o el equipo, lo importante es jugar. Si estoy en la banca de Barcelona, prefiero estar en la cuarta división de Estados Unidos jugando", concluyó.