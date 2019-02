La mala jugada que sufrió Jesús Zavala por parte de Pachuca

Ídolo del Club de Fútbol Monterrey y ex seleccionado nacional, Jesús Zavala se encuentra de regreso en el máximo circuito del fútbol mexicano defendiendo la casaca del equipo del Puebla en el cual asegura sentirse cómodo y motivado para aprovechar esta oportunidad que se le presento para volver a la Liga MX.

Jam Media/GettyImages

El canterano de Rayados reveló el desafortunado momento que vivió el pasado mercado invernal, pues no se le respeto y aseguro que "le jugaron chueco", ya que, mencionó que todo estaba arreglado para que llegara al equipo de Pachuca, pero de ultima hora una llamada lo dejó por completo fuera del equipo sin si quiera haber llegado.





"Me voy de vacaciones a Monterrey y me habla el presidente de Mineros y me dice que me presente el 12 con Pachuca. Llega Sosa y lo presentan, llega Dávila y lo presentan, yo me quedé con la duda de por qué no me presentaba".

Aseguró que quién le hizo saber que no entraba en planes del equipo de Pachuca, fue Paco Ayestarán, Director Técnico del equipo: "Garcés me dice: 'necesito tu pasaporte para registrarte, qué numero quieres usar'. Luego me marca Ayestarán y me dice que pese a mi evolución no entro en planes, el 27 (cierre de registros) a las 3 de la tarde".





De última hora, el centrocampista logró incorporarse con el equipo de Puebla, en donde mencionó aprovechará las oportunidades para regresar a ese nivel que lo llevó a Selección Nacional y a quedar campeón con el Monterrey ganador de Víctor Manuel Vucetich.