El FC Barcelona no puede seguir apelando a su suerte

El Barça volvió a demostrar ayer contra el Valladolid que no está bien. Son ya varios los partidos en los que gana por inercia, porque tiene mejores jugadores. Ayer en Liga fue mejor, es cierto, pero al equipo se le vio falto de frescura y especialmente de puntería, y eso, en Champions, se paga.

Quality Sport Images/GettyImages

A lo mejor los jugadores azulgranas tenían la cabeza más pendiente del próximo martes que en el partido de ayer, es posible. Al menos Valverde demostró que está pensando en el partido ante el Olympique e hizo rotaciones en cada una de las líneas - sentó Lenglet, Rakitic y a Suárez -.





Anoche el Barça cerrar el encuentro con el segundo penalti y no lo hizo. Messi, incomprensiblemente, falló y para colmo erró el rebote. No tenía la mejor posición de remate, pero siendo él, seguro que podría haberle dado una mejor alternativa. No solo el argentino estuvo gris, sino que la vuelta de Dembélé no fue lo que esperabamos, la puntería de Suárez no estuvo más fina que le de Boateng y en general el rendimiento del equipo culé incomodó a sus aficionados.

Soccrates Images/GettyImages

Ayer el Barça ganó, pero también porque el Valladolid no apretó y porque Piqué tuvo el mejor partido en mucho tiempo. En otras palabras, eso es suerte. Suerte que el rival esté intimidado por los grandes nombres. Suerte que el árbitro interpretó que hubo falta que ameritaba penal. Suerte que Masip no pudo parar el primer disparo de Messi. Suerte de que el Valladolid no tuvo profundidad ni disparos a puerta.





Valverde tiene que corregir muchas cosas, teniendo en cuenta que el desenlace de esta historia, en un escenario con equipos como la Juventus, el Liverpool o el Manchester City, puede ser desastroso para un Barça que apela a la suerte. Equipos de primera talla europea no vacilan ni perdonan. Frente a ellos es que se cumple la norma del 'Gol que no se mete en una puerta se mete en la otra'. Ayer el equipo que es presidido por Ronaldo 'O fenómeno' no estuvo a la altura de esa 'ley' y por eso los de Valverde ganaron. En la Champions no tendrán esa oportunidad.