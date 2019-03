​Orozco está ilusionado con su regreso a la Selección Mexicana

Esta semana el argentino Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer su plantilla para encarar la Fecha FIFA de marzo ante Chile y Paraguay, encuentros a realizarse el 22 y 26 de marzo respectivamente.





Sin Carlos Vela ni Marco Fabián



Se reveló la primera convocatoria de la era Gerardo Martino en México





Como es costumbre, la legión europea no pudo faltar en la lista encabezados por Andrés Guardado, Guillermo Ochoa y Javier Hernández, además de Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Erick Gutiérrez, Diego Laínez, Néstor Araujo, Diego Reyes y Jesús “Tecatito” Corona, quedando ausente Héctor Herrera, quien pidió un permiso especial para no ser convocado.

La meta de la Federación Mexicana de Fútbol y del nuevo estratega es hacer el cambio generacional pensando en el Mundial de Qatar 2022 y de Canadá-EU-México 2026, así que varios jóvenes fueron llamados para ser guiados por los experimentados dejando de lado a otros veteranos, sobre todo a los cancerberos Alfredo Talavera y Jesús Corona, que están dejando su lugar a Gibran Lajud, Hugo González, Raúl Gudiño y Sebastián Jurado.





#CruzAzul



Jesús Corona entiende que sean llamados nuevos jóvenes a Selección Mexicana a los cuales les desea lo mejor, pero no dejo de alzar la mano para volver en un futuro.





De estos últimos cuatro, tres fueron llamados a los microciclos de El Tata, junto a Jonathan Orozco, que también podría ser considerado un veterano, y en la lista final los elegidos fueron precisamente Memo Ochoa, el arquero de Chivas y el portero de Santos Laguna, quien se dijo ilusionado por haber vuelto al Tricolor tras un largo rato.

Otro hecho que alegró al ex de Monterrey es que no se está llamando a todos los elementos que se desempeñan en el Viejo Continente sólo por estar allá, aunque realmente el único ausente fue HH, aparte de otros casi no tomados en cuenta como Antonio Briseño, Omar Govea y Oswaldo Alanís, que juegan en el Feirense de Portugal, el Antwerp de Bélgica y el Real Oviedo, de la Segunda División Española.









“Cada vez es menos seguro un puesto, ya no es como antes que iban los mismos por el simple hecho de estar en Europa. La competencia es más fuerte y no, eso no da la seguridad de jugar, al contrario, los que están en México son de gran calidad. Por el tipo de trabajo que hace el Tata, la idea que trae, quiere que se adapten a su sistema”, declaró El Spiderman en conferencia de prensa esperando cero favoritismos hacia sus compañeros que defienden a los clubes europeos.

“(Tata) ha convocado a los jugadores que cree ideales para su sistema de juego. No siento que vaya de relleno ni nada por el estilo, yo voy a trabajar, a sumar, a aprender y seguiré trabajando de la mejor manera para buscar esa oportunidad”, indicó el cancerbero regio.





¡Orozco celebra que no haya favoritismo para 'europeos'!





Del mismo modo, el tricampeón de Concachampions con La Pandilla aseguró que su llamado se debe a las buenas cosas que ha hecho a lo largo de sus casi 20 años de trayectoria, demostrando así que es un futbolista regular que todavía cuenta con el físico y la mentalidad necesaria para llenarle el ojo a su técnico.

“Siempre he estado en los procesos aunque sea en una convocatoria y eso habla de la regularidad que hemos tenido en estos años. Me siento muy bien física y mentalmente y con la madurez necesaria para afrontar estas cosas. Espero llenarle el ojo al Tata y tener la oportunidad de jugar”, mencionó.





400 partido oficiales de Liga MX:



✓ 3 Ligas (1 con Santos).



JONATHAN OROZCO. SPIDERMAN.





Asimismo, el portero de los Guerreros Laguneros fue humilde y admitió que no es el mejor guardameta azteca pero que tiene cualidades importantes que resaltan como su habilidad para jugar con los pies.

“Me considero un portero diferente, no me considero el mejor, está Talavera, Corona, Ochoa o los jóvenes que vienen empujando. Hay grandes arqueros y por eso no adolece la selección. Me siento con cualidades diferentes a muchos, me gusta jugar con los pies, pero no me considero el mejor, nunca lo he hecho, no cuando me ha ido muy bien así como tampoco me consideré el peor cuando me fue muy mal”, finalizó.





Jonathan Orozco sobre Tigres y la Selección Mexicana





Con la playera verde, Jona únicamente ha disputado seis cotejos, de los cuales sólo una ha sido de carácter amistoso y espera poder ver acción ya sea contra la Roja o los guaraníes.

