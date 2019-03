Keylor Navas: "Ha salido el sol"

Keylor Navas está atravesando una temporada muy dura en el Real Madrid. Durante esta campaña, ha disputado prácticamente solo partidos de Copa, y de un año a otro ha pasado de ser dueño y señor de la portería del Real Madrid a ser el suplente. Ayer, con la vuelta de Zidane, ha vuelto a ser titular como en los años anteriores, y lo ha agradecido.

Tras el partido, Keylor Navas habló en zona mixta sobre sus muchas cosas. Cuando fue preguntado por las críticas, respondió que "El que dijo que yo me entrenaba mal se tiene que confesar. O no me conoce o nunca vio un entrenamiento en Valdebebas. Allí lo sabe todo el mundo cómo me entreno. Al final de túnel siempre está la luz y para eso trabajé. Ahora quiero disfrutarlo. Me gusta vivir el momento. Si piensas en el futuro pierdes la perspectiva de lo que vives. Yo trabajo cada semana para ver el once que da el entrenador. Y hoy salió el sol. Mis ganas de trabajar nunca se fueron. Siempre trato de aportar. De esta situación salgo más fuerte, con más ganas".





También dedicó un tiempo para hablar de su futuro y dijo que "Hace tiempo que no jugaba y estoy muy contento. El futuro ya se verá. Mientras esté aquí trabajaré como siempre. Pensar en el futuro te distorsiona el momento, es hablar de suposiciones. Cuando hablemos y sepamos daremos una respuesta. Lo más importante es que he trabajado mucho para tener una oportunidad y hoy me la dieron. Siempre he querido estar aquí. Lo dije desde primer momento. Ya veremos qué pasa en el futuro. Aquí yo y mi familia estamos muy bien, quiero disfrutar de mis compañeros, que son grandes. La situación ahora es una, en verano es otra. Mis ganas de estar aquí no han cambiado. Mi intención es cumplir el contrato que tengo".